Continúan las ejecuciones en Irán, ahora ahorcó a dos hombres acusados por blasfemia contra el Islam

Irán informó acerca de la ejecución de dos personas que habían sido condenadas a muerte por blasfemia. Se trata de dos hombres que fueron ahorcados, según ha informado el sitio web de noticias del poder judicial, Mizan.

Irán ahorcó a hombres por blasfemia, se trata de Yousef Mehrdad y Sadrollah Fazeli Zare, quienes fueron ejecutados por delitos como blasfemia, insulto a la religión del Islam, al profeta y a otras santidades.

Aunque Mizan no precisó cuándo fueron ejecutados, se reveló que supuestamente estos hombres dirigían decenas de plataformas antirreligiosas en Internet que se dedicaban a difundir el odio al Islam, además de la promoción del ateísmo y el insulto a las santidades.

🚨حکم اعدام #یوسف_مهرداد و #صدرالله_فاضلی_زارع ۲ قرآن‌سوز هتاک به دین و مقدسات اسلامی اجرا شد.



📍محکومین، اهانت‌های خود به مقدسات دینی را در فضای مجازی منتشر می‌کردند.https://t.co/FC4N0zaU3n pic.twitter.com/WZSXxk7iUx — خبرگزاری میزان (@MizanNewsAgency) May 8, 2023

Amnistía Internacional condena las ejecuciones cometidas por Irán

En su página de Twitter para Irán, la organización Amnistía Internacional ha condenado las ejecuciones cometidas por le República Islámica. "La ejecución de Yousef Mehrdad y Sadrollah Fazeli Zare por -apostasía- supone un nuevo golpe bajo para las autoridades iraníes y no hace sino aumentar la condición de paria de Irán".

Amnistía Internacional agregó que: "Fueron ahorcados únicamente por publicaciones en las redes sociales, en un grotesco atentado contra los derechos a la vida y a la libertad de religión".

✅تقدیر خانواده شهدای ترور از اجرای حکم «#حبیب_اسیود»



اعدام این جنایتکار مرهمی بر دل خانواده‌ شهدا بود.https://t.co/UDWCZwyW6Y pic.twitter.com/UOWeQ9REu9 — خبرگزاری میزان (@MizanNewsAgency) May 7, 2023

Cabe señalar que expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han pedido a Irán, una nación de mayoría musulmana chií, que ponga fin a la persecución y el hostigamiento de las minorías religiosas.

Expertos también han rechazado la política de Irán acerca de atacar a las creencias o prácticas religiosas disidentes, incluidos los cristianos conversos y los ateos.

Two individuals in Iran have just been executed on charges including insulting the Prophet, apostasy, and desecration of the Quran. The Islamic Republic's Judiciary announced the executions of Yousef Mehrad and Sadrollah Fazeli-Zare.

When violence is used to intimidate us into… pic.twitter.com/9DRkLbM8sj — Armin Navabi (@ArminNavabi) May 8, 2023

Espeluznante serie de ejecuciones en Irán

Una serie de ejecuciones se han registrado en los últimos meses en Irán en donde ha aumentado del empleo de la pena de muerte contra minorías étnicas perseguidas.

Amnistía Internacional y el Centro Abdorrahman Boroumand señalan que desde que comenzó este 2023, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a una persona árabe ahwazí, 14 kurdas y 13 baluchis tras "juicios manifiestamente injustos", además de que han condenado a muerte como mínimo a 12 más.

Esto ha significado una escalofriante escalada del empleo de la pena de muerte como herramienta de represión en contra de las minorías étnicas.