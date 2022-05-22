Irán: Guardia Revolucionaria dice que coronel fue asesinado en Teherán

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo el domingo que uno de sus oficiales, el coronel Sayad Khodai, murió en un extraño asesinato en Teherán.

Khodai era "uno de los defensores de los santuarios", informó la agencia semioficial de noticias Tasnim, en referencia al personal militar o asesores que, según Irán, luchan en su nombre para proteger sitios chiíes en Irak o Siria contra grupos como el Estado Islámico.

Dos personas en una motocicleta abrieron fuego contra el coronel Khodai, informó Tasnim, citando una fuente informada.

Irán ha enviado combatientes a Siria desde las primeras etapas de la guerra civil para apoyar a su aliado, el presidente Bashar al-Assad, contra los rebeldes suníes.

Entre los "defensores de los santuarios" también hay voluntarios afganos y paquistaníes.

La Guardia Revolucionaria de Irán culpó de la matanza del domingo a los opositores "antirrevolucionarios" del gobierno islámico.

Picture of Colonel Sayad Khodai, who was a "defender of the shrines" - means he served in Syria - and killed by two people on a motorcycle pic.twitter.com/XVc8BsHB44 — Guy Elster (@guyelster) May 22, 2022

Atendaos contra iraníes prominentes

El atentado con la motocicleta contra el coronel Sayad Khodai recordó las muertes de científicos nucleares iraníes que Irán ha atribuido a menudo a Israel.

Al menos seis científicos y académicos iraníes han sido asesinados o atacados desde 2010, varios de ellos por asaltantes que iban en motocicleta, en incidentes que se cree que tienen como objetivo el controvertido programa nuclear iraní, que según Occidente está destinado a producir una bomba.

Irán lo niega y dice que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

La agencia de noticias semioficial iraní ISNA informó el domingo de que miembros de una red de servicios de inteligencia israelíes habían sido descubiertos y detenidos por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

La Oficina del primer ministro israelí, que supervisa al servicio secreto Mossad, no quiso hacer comentarios sobre los acontecimientos en Teherán.

En abril, el Ministerio de Inteligencia de Irán dijo que había detenido a tres espías del Mossad, según un comunicado publicado por la agencia de noticias semioficial Fars.