Irán se disculpa tras hackeo que reveló abusos contra reos en prisión

La Policía de Irán ofreció disculpas y aseguró que se investigará el caso, luego de que el sistema de seguridad de la prisión de Evin, en Teherán, sufrió un hackeo que reveló los supuestos abusos que los custodios contra los reos.

El subjefe del Poder Judicial de Irán, Mohamad Mosadeq, dijo que “se está investigando la publicación de imágenes de la prisión de Evin” y que ese asunto “aún no está muy claro”, de acuerdo con una agencia local.

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Esta semana, comenzaron a circular imágenes en las redes sociales que muestran el momento en el que el sistema de videovigilancia de la prisión en Irán sufrió el hackeo, ya que las pantallas comenzaron a ponerse en ‘negro’ y comenzaron a mostrar un mensaje presuntamente del grupo que realizó el ciberataque.

Ciberataque, la prisión de Evin es una mancha en el turbante negro y la barba blanca de Raisí, decía el mensaje en alusión al nuevo presidente iraní, Ebrahim Raisí.

Después de que los guardias de seguridad de la prisión aparecen sorprendidos tras el hackeo, comenzaron a viralizarse otras imágenes en las que se observa una serie de presuntos abusos físicos contra reos en el interior de la cárcel en Irán.

VIDEO: Imágenes filtradas de una prisión iraní muestran la verdadera cara de #Irán



Esto podría servir como muestra de cómo se seguirá viendo Irán con su nuevo ministro del Interior, Ahmed Vahidi, un terrorista acusado por el asesinato de 85 personas en el atentado contra la AMIA pic.twitter.com/1D6yGaTMkB — Israel en Español (@IsraelinSpanish) August 25, 2021

Autores del hackeo prometen más revelaciones en Irán

De acuerdo con medios internacionales, el hackeo en la prisión fue formado por el grupo "Edalate Alí" (Justicia de Alí), el cual hace referencia al líder supremo de Irán, Alí Jameneí. También prometieron “continuar con más revelaciones” y no permitir que el régimen de Irán siga ocultando esos casos de tortura.

En las imágenes que fueron reveladas esta semana tras el hackeo en la prisión en Irán muestran a un hombre delgado y aparentemente inconsciente por los golpes que ha recibido, mientras es tirado al suelo y una persona más pasa con indiferencia a su lado.

En otros vídeos aparece un hombre que baja de un coche y tras caminar unos metros se desmaya. En otras escenas, una persona más aparece mientras intenta suicidarse en el baño de la prisión Evin en Irán.

🇮🇷Un grupo de hackers han filtrado imágenes del sistema de vigilancia de la prisión de Evin, en Irán.



Esta prisión está enfocada a los presos políticos, y cómo se ve en las imágenes, parece ser que un preso pierde la consciencia y es arrastrado y maltratado por lo guardias. pic.twitter.com/EO1eVtMFlC — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) August 24, 2021

Sanciones internacionales contra prisión en Irán

En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la prisión de Evin, ubicada en Teherán, la capital de Irán, tras acusar a los responsables de la cárcel de practicar “tácticas brutales”, que incluyen asalto sexual y físico contra los presos.

Además, en este 2021, la Unión Europea sancionó a esta prisión y a otras dos más en Irán por su vinculación con “la violación de los derechos humanos y la represión y matanza de los manifestantes” en las protestas de 2019 contra la carestía en el país, de acuerdo a medios internacionales.