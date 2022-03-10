Negociaciones nucleares con Irán tropiezan por exigencias de Rusia

Las partes que intentan revivir el acuerdo nuclear con Irán se esforzaron el miércoles en atender demandas rusas de última hora que amenazan con echar por tierra las negociaciones, dijeron diplomáticos. Estados Unidos parece no estar dispuesto a comprometerse con Rusia en este asunto.

Las potencias occidentales advirtieron el martes a Rusia de que no eche por tierra un acuerdo casi cerrado para que Estados Unidos e Irán vuelvan a cumplir el acuerdo nuclear de 2015. El principal negociador de Irán regresó a Viena el miércoles tras realizar consultas en Teherán.

Los 11 meses de conversaciones para restablecer el acuerdo que levantó las sanciones a Irán a cambio de restricciones a su programa nuclear han llegado a su fase final. Además, varios diplomáticos han afirmado que el acuerdo nuclear está ya ampliamente acordado.

Pero justo cuando se estaban resolviendo las cuestiones finales, Rusia presentó un nuevo obstáculo al exigir a Estados Unidos garantías por escrito de que las sanciones occidentales dirigidas a Moscú por su invasión de Ucrania no afectarían a su comercio con Irán.

"Todavía no se han resuelto las demandas de Rusia", dijo un diplomático occidental después de que el enviado ruso Mikhail Ulyanov y el coordinador de las conversaciones, Enrique Mora, de la Unión Europea, dialogaron el martes.

Mora y Ulyanov volvieron a reunirse el miércoles

"Otra reunión con el coordinador de la Unión Europea en las conversaciones de Viena, Enrique Mora, en la última etapa del maratón diplomático hacia la restauración del JCPOA", dijo Ulyanov en Twitter, refiriéndose al Plan Integral de Acción Conjunto.

📄Read the statement by 🇷🇺 @Amb_Ulyanov at the session of the IAEA Board of Governors under the agenda item ‘The safety, security and safeguards implications of the situation in Ukraine’.➡️

🔗https://t.co/1GkfZRudlh pic.twitter.com/vas1ATfslM — Russian Mission Vienna (@mission_rf) March 9, 2022

¿Qué es el Plan Integral de Acción Conjunto?

El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) es un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán establecido en Viena, el 14 de julio de 2015 entre Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos), Alemania y la Unión Europea.

Las negociaciones empezaron con la adopción del Plan de Acción Conjunto, un acuerdo inicial firmado en noviembre de 2013 entre Irán y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Durante los siguientes veinte meses llevaron a cabo negociaciones que culminaron en abril de 2015 con un acuerdo marco sobre el programa nuclear de Irán. El 14 de julio de 2015 acordaron el plan definitivo.

Según el acuerdo, Irán acordó eliminar sus reservas de uranio enriquecido medio, disminuir sus reservas de uranio enriquecido bajo en 98% y reducir en dos tercios sus centrifugadoras de gas durante trece años. A lo largo de los quince años siguientes, Irán solo enriquecería uranio hasta 3,67%. Irán también acordó no construir ningún reactor nuclear nuevo de agua pesada durante el mismo período de tiempo.

El enriquecimiento de uranio se limitaría a una sola instalación que utilizase centrifugadoras de primera generación durante diez años. Otras instalaciones serían transformadas para evitar los riesgos de la proliferación nuclear.

Para vigilar y verificar el cumplimiento del acuerdo por parte de Irán, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA) tendría acceso regular a todas las instalaciones nucleares iraníes. El acuerdo establecía que, en compensación por sus compromisos, Irán sería aliviado de las sanciones económicas que le habían impuesto los Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Sin embargo, en mayo de 2018, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció la retirada de su país del acuerdo nuclear y el restablecimiento de las sanciones a Irán.