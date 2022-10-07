Irán niega que su policía matara a una joven de 16 años

Autoridades de Irán han desmentido los informes acerca de que las fuerzas de seguridad mataron a una joven de 16 años durante las protestas desencadenadas por la muerte de una mujer bajo custodia de la policía.

Los medios de comunicación iraníes han señalado que la joven de 16 años se suicidó cayendo de un tejado.

Informes en redes sociales además del grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, han afirmado que Sarina Esmaeilzadeh, una joven de 16 años, murió a manos de las fuerzas de seguridad al ser golpeada con porras en la cabeza durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia por la policía de la moral.

A inicios de esta semana, las autoridades de Irán dieron una causa de muerte similar (caída de un tejado) para , otro joven de 17 años, que, según los activistas, murió en Teherán mientras se manifestaba por la muerte de Amini.

This 17-year-old girl is #NikaShakarami who was killed by security forces in Iran for protesting the murder of Mahsa Amini.



She went missing, and then a week later, her body was returned to her family with a smashed nose and a broken skull.pic.twitter.com/Bxc8ytFH9T — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) October 4, 2022

Muertos, heridos y detenidos por protestar en Irán

Grupos de derechos humanos señalan que más de 150 personas han muerto, cientos han resultado heridas y miles han sido detenidas en el marco de la represión de las protestas, que suponen el mayor desafío al liderazgo clerical de Irán en años.

Las mujeres han tenido un papel destacado, agitando y quemando pañuelos. También han participado estudiantes de secundaria.

El presidente del Tribunal Supremo de la provincia de Alborz, donde murió Esmaeilzadeh, señaló que una investigación preliminar mostraba que su muerte fue causada por un suicidio al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas, según la agencia de noticias semi oficial ISNA.

El presidente del Tribunal, Hossein Fazeli Herikandi, dijo que las afirmaciones de los medios de comunicación de la oposición sobre su muerte eran "mentiras", agregó que: "Según el relato de su madre, Esmaeilzadeh tenía un historial de intentos de suicidio". La policía recibió un informe sobre su muerte el 24 de septiembre.

En un informe del 30 de septiembre, Amnistía Internacional, señaló que era una de las al menos 52 personas muertas por las fuerzas de seguridad entre el 19 y el 25 de septiembre y afirmó que Esmaeilzadeh "murió después de ser golpeada gravemente en la cabeza con porras".

En un vídeo, que se hizo viral en redes sociales, se ve a Esmaeilzadeh sonriendo y escuchando música.