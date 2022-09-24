Irán debe afrontar protestas por la muerte de Amini: presidente Raisi

Irán debe enfrentarse con decisión a las protestas que han arrasado el país tras la muerte en prisión de Mahsa Amini, una mujer detenida por la policía moral de la República Islámica, dijo el sábado el presidente Ebrahim Raisi.

Treinta y cinco personas han muerto en las protestas que llevan casi una semana, según la televisión estatal de Irán, y ya se han extendido a la mayoría de las 31 provincias del país.

El viernes se celebraron protestas organizadas por el Estado en varias ciudades iraníes para contrarrestar las protestas antigubernamentales, y el ejército prometió enfrentarse a "los enemigos" que están detrás de los disturbios.

Los medios de comunicación estatales citaron el sábado a Raisi diciendo que Irán debe "enfrentarse con decisión a quienes se oponen a la seguridad y la tranquilidad del país".

Raisi se dirigió por teléfono a la familia de un miembro de la fuerza de voluntarios Basij que murió mientras participaba en la represión de los disturbios en la ciudad nororiental de Mashhad.

El presidente "subrayó la necesidad de distinguir entre la protesta y la perturbación del orden público y la seguridad, y calificó los sucesos (...) de disturbios", informaron los medios estatales.

Iranian President Ebrahim Raisi says he will "deal decisively" with protests that have erupted across the country. At least 35 people have been killed.



Video reportedly from Tehran. pic.twitter.com/vTxO3174g4 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 24, 2022

Protestas por la muerte de Mahsa Amini

Las protestas estallaron en el noroeste de Irán hace una semana, con motivo del funeral de Mahsa, una mujer kurda de 22 años que murió tras caer en coma después de ser detenida por la policía para hacer cumplir las normas del uso de la vestimenta femenina hiyab.

Su muerte ha reavivado la ira por cuestiones como las restricciones a las libertades personales en Irán, los estrictos códigos de vestimenta para las mujeres y una economía que se tambalea por las sanciones internacionales.

Las mujeres han desempeñado un papel destacado en las protestas, agitando y quemando sus velos. Algunas se han cortado el pelo públicamente mientras las multitudes furiosas pedían la caída del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Las protestas son las más grandes que han barrido a Irán desde las manifestaciones por los precios de los combustibles en 2019, cuando Reuters informó que 1,500 personas murieron en una represión de los manifestantes. Fue el enfrentamiento más sangriento en la historia de la República Islámica.

Las agencias de noticias iraníes informaron el sábado que 739 manifestantes habían sido arrestados en la provincia norteña de Gilan, en el mar Caspio.

La cuenta activista de Twitter 1500tasvir, que cuenta con 125.000 seguidores, dijo que los canales de comunicación con la ciudad noroccidental de Oshnavieh habían sido cortados, y las líneas telefónicas fijas no funcionaban.

Oshnavieh fue una de las varias ciudades del noroeste de Irán, donde vive la mayor parte de los 10 millones de kurdos del país, que celebró una huelga el viernes. El grupo de derechos kurdos Hengaw publicó un video que, según él, mostraba a los manifestantes controlando partes de la ciudad el viernes.

Reuters no pudo verificar la autenticidad del video.

Manifestantes progubernamentales en Irán piden la ejecución de los alborotadores.