Irlanda multa a Instagram por su gestión de datos de los niños

El regulador de la privacidad de los datos en Irlanda, acordó imponer una multa récord de 405 millones de euros (poco más de ocho mil millones de pesos) a la red social Instagram, luego de una investigación acerca de su gestión de datos dé los niños.

La investigación, que comenzó en el año 2020, se centró en los usuarios menores de edad, niños de entre 13 y 17 años, a los que se les permitía operar con cuentas comerciales, lo que facilitaba la publicación del número de teléfono, además de la dirección de correo electrónico de los usuarios.

El portavoz del Comisionado de Protección de Datos de Irlanda, que es el principal regulador de la empresa matriz de Instagram, Meta Platforms Inc, señaló que: "Adoptamos nuestra decisión final el viernes pasado y contiene una multa de 405 millones de euros".

⚠️ IRISH DATA PROTECTION COMMISSIONER CONFIRMS FINE OF 405 MILLION EUROS FOR META'S INSTAGRAM



- Reuters via https://t.co/ymHY6x3NYD — PiQ  (@PriapusIQ) September 5, 2022

Irlanda multa a Instagram por mal manejo de datos de menores

Por otra parte, la oficina de prensa de Meta, matriz de Instagram, no se ha pronunciado el respecto y no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios acerca de que el regulador irlandés multó a Instagram con 400 millones de dólares por su gestión de datos de los niños.

El año pasado, WhatsApp recibió una multa récord de 225 millones de euros (unos cinco mil 400 millones de pesos) por no ajustarse a las normas de datos de la Unión Europea en el año 2018.

El regulador de Irlanda completó un proyecto de sentencia en la investigación de Instagram en diciembre pasado (2021) y lo compartió con otros reguladores de la Unión Europea (UE) bajo el sistema de "ventanilla única" del bloque para regular las grandes multinacionales.

Los detalles completos de la decisión se publicarán la próxima semana, señaló el portavoz del Comisionado.