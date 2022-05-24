Integrante de ISIS planeaba matar al ex presidente George W. Bush

El Estado Islámico (ISIS) planeaba matar al ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en Dallas, de acuerdo con información obtenida por la revista Forbes.

Según informa el medio, un hombre iraquí vinculado a ISIS vigiló las propiedades del ex presidente estadounidense y dijo que quería matarlo como venganza por haber matado a muchos iraquíes durante la invasión estadounidense de 2003, con George W. Bush al frente.

De acuerdo con las autoridades, el pasado 23 de marzo el FBI realizó un allanamiento, donde descubrieron que el integrante de ISIS busca reclutar un equipo de compatriotas para ingresar de contrabando en Estados Unidos por la frontera con México.

El supuesto integrante de ISIS también dijo que quería encontrar y asesinar a un ex general iraquí que participó en la guerra de 2003 contra Irak, y que según él, vive con una identidad falsa en Estados Unidos.

|Reuters

¿Qué pasó en la guerra de Irak en 2013?

Cabe recordar que en 2003, durante el mandato de George W. Bush, las tropas de Estados Unidos invadieron Irak bajo el argumento de que el presidente iraquí de esa época, Sadam Husein, resguardaba armas de destrucción masiva, las cuales nunca fueron encontradas.

George W. Bush también acusó a Sadam Husein de tener vínculos con el grupo terrorista Al Qaeda, quienes realizaron los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, donde secuestraron cuatro aviones que posteriormente estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York.

Uno más contra el Pentágono en Washington, y el cuarto se estrelló en un campo en Pennsylvania. Los ataques dejaron miles de muertos.

Sin embargo, Estados Unidos nunca pudo comprobar el vínculo, incluso la ONU realizó inspecciones en el país y tampoco demostró la existencia de armas de destrucción masiva ni la supuesta relación entre Husein y la organización terrorista.

Recientemente, George W. Bush causó revuelo tras confundir la guerra de Ucrania con la Irak, que él encabezó, y posteriormente culpó a su edad por el error.

