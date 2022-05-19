George W. Bush condena guerra de Irak al confundirla con la de Ucrania

George W. Bush, ex presidente de Estados Unidos, condenó la guerra de Irak (que él encabezó en 2003) y la calificó como “brutal” e “injustificada” tras confundir el conflicto con el de Ucrania.

“La decisión de un único hombre de lanzar la injustificada y brutal invasión de Irak… me refiero a Ucrania”, expresó el ex mandatario estadounidense durante un discurso que pronunció en el Instituto George W. Bush en Dallas, Texas, donde debatió el futuro de las elecciones norteamericanas.

Tras darse cuenta de su error, el ex líder de 75 años de edad corrigió diciendo que se refería a lo que pasaba actualmente en Ucrania, y causó la risa de los asistentes después de culpar de la confusión a su edad.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX — Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022

Durante su discurso, George W. Bush criticó el sistema político de Rusia y comparó al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelensky, con el primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué pasó en la guerra de Irak en 2013?

Cabe recordar que en 2003, durante el mandato de George W. Bush, las tropas de Estados Unidos invadieron Irak bajo el argumento de que el presidente iraquí de esa época, Sadam Husein, resguardaba armas de destrucción masiva, las cuales nunca fueron encontradas.

George W. Bush también acusó a Sadam Husein de tener vínculos con el grupo terrorista Al Qaeda, quienes realizaron los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, donde secuestraron cuatro aviones que posteriormente estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York.

Uno más contra el Pentágono en Washington, y el cuarto se estrelló en un campo en Pennsylvania. Los ataques dejaron miles de muertos.

Sin embargo, Estados Unidos nunca pudo comprobar el vínculo, incluso la ONU realizó inspecciones en el país y tampoco demostró la existencia de armas de destrucción masiva ni la supuesta relación entre Husein y la organización terrorista.

