Islandia dejará de cazar ballenas a partir de 2024

Islandia dejará de cazar ballenas con fines comerciales a partir del 2024, debido a que bajó la demanda de los productos de este cetáceo, indicó este viernes el gobierno del país.

“Hay pocas razones para autorizar la caza de ballenas a partir de 2024. Hay pocas pruebas de que exista un interés económico en seguir practicando esta actividad”, mencionó la Secretaría de Pesca de Islandia y agregó que a partir de esa fecha expirarán las cuotas permitidas para la pesca de ballenas en el país.

De acuerdo con las cuotas de Islandia, el país permite que cada año se cacen 209 ballenas de rorcual común, el segundo mayor mamífero, después de la ballena azul. Dicha cifra de caza quedará vigente hasta el año 2023.

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Otros países que permiten la caza de ballenas

La baja en la demanda de productos en Islandia se debe a la competencia, pues también Noruega y Japón permiten la caza de ballenas, siendo el país asiático el principal mercado de carne de este animal.

Cabe recordar que Japón, reanudó la caza comerciales de estos mamíferos en 2019, después de una pausa de 30 años en esta actividad.

Mientras tanto, en Islandia, desde hace tres años las dos empresas que cuentan con licencias para cazar ballenas en el país, permanecen paradas, incluso hace dos años, una de ellas anunció el cese total de dicha actividad por la falta de venta del producto.

Las cifras del gobierno de Islandia indicaron que en 2018, en el país se cazaron 146 ballenas rorcuales comunes y seis minke. En 2021, solo se cazó una ballena pequeña, por lo que dejó de ser un importante mercado.

La caza de ballenas fue prohibida en 1986, sin embargo, Islandia, Noruega y Japón se opusieron a la regla y continuaron con la actividad. Islandia en 2003 retomó la pesca de los mamíferos, pero prohibiendo la caza de la ballena azul.

