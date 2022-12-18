Islas Marías: ¿Cuál es la historia del nuevo centro turístico?

En el océano Pacífico, a unos 100 kilómetros de la costa de Nayarit se encuentran las Islas Marías, el nuevo centro turístico de México, el cual tiene un oscuro pasado, pues antes de ser el gran lugar para vacacionar era una temible cárcel. Aquí te contamos cuál es la historia.

El drástico cambio de pasar de ser una prisión a un importante centro turístico terminó la historia negra detrás de la famosa colonia penitenciaria.

Las Islas Marías cobraron notoriedad gracias a diversas historias de libros y películas que narraban la vida de los presos ahí, especialmente durante la época de oro del cine mexicano.

Ahora, el presidente de México busca que la fama de las Islas Marías regrese pero como un atractivo turístico mundial, que atraiga a miles de vacacionistas.

La historia de las Islas Marías

La cárcel de las Islas Marías inició en 1905 bajo el mandato del dictador Porfirio Díaz. La prisión estuvo activa por más de 100 años, hasta que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador la cerró.

La cárcel de las Islas Marías albergó a un gran número de presos políticos, incluido el influyente escritor mexicano José Revueltas, quien estuvo ahí encarcelado varias veces por su activismo de izquierda.

La prisión se estableció en María Madre, la isla más grande de los cuatro archipiélagos que conforman las Islas Marías. Durante el tiempo que operó vivieron ahí alrededor de 450 mil presos.

En 2013 ocurrió un motín. Los presos se quejaron de que eran maltratados por los custodios, la comida y el agua era insuficiente para ellos, por lo que se revelaron. Durante el enfrentamiento murieron cinco presos y un policía, informaron las autoridades en ese momento.

La historia de las Islas Marías también incluye varios intentos de fuga, uno de los más conocidos sucedió en 2011, cuando seis presos improvisaron una balsa con bidones de plástico y madera; lograron alejarse casi 30 kilómetros de la isla, pero fueron capturados.

La penitenciaría que alguna vez albergó a un gran número de presos se convirtió en un proyecto de turismo sostenible, que tendrá villas para alojar huéspedes, restaurante, cafetería y se podrá disfrutar de las playas del lugar.

¿Te animarías a visitar la que fue una prisión?

