¿Cómo son los ferris para viajar a las Islas Marías? AMLO los presume

Durante años, las Islas Marías fueron una colonia penitenciaria, ahora antes de finalizar el 2022 se realizarán los primeros viajes al archipiélago como destino turístico. El Gobierno de México ya tiene todo listo y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumió cómo serán los ferris que transportarán a los visitantes.

A través de redes sociales, AMLO compartió un poco de lo que será el recorrido que los turistas podrán llevar a cabo a partir del 21 al 23 de diciembre, partiendo desde San Blas hasta la que es conocida como la isla más grande del archipiélago "Isla Madre".

En el video, de aproximadamente 3 minutos de duración, AMLO cuenta un poco de la historia de las Islas Marías, que por más de 100 años formaron parte de una colonia penitenciaria por decreto del entonces presidente Porfirio Díaz.

AMLO indicó que uno de los presos que marcaron la historia de las Islas Marías fue José Revueltas, un escritor, revolucionario y activista político que habló sobre el archipiélago en su libro titulado "Los Muros de Agua".

#SabíasQue



La isla más grande del archipiélago #IslasMarías se llama "María Madre" y es la única de las cuatro que ha estado habitada desde 1905 hasta 2019.



¡Muy pronto podrás visitarla! 🌱🐇🏝️

Islas Marías. ¡Naturaleza, Cultura y Libertad! pic.twitter.com/Z7RbNsDIhT — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) December 11, 2022

¿Qué hacer en las Islas Marías?

Por decreto de AMLO, las Islas Marías pasaron de ser una prisión a transformarse un nuevo destino turístico, donde los visitantes podrán deleitarse con diferentes actividades, entre las que se encuentran:



Casa de la Monja

Salinera, Calera y Camaronera

Mirador Punta Halcones

Plaza Juárez

Auditorio Muros de Agua José Revueltas: murales representativos de las isla

Casa de Gobierno

Mirador Cristo

¿Cómo llegar a las Islas Marías? Así se ve el nuevo destino |CONCANACO

Las Islas Marías se ubican en el océano Pacífico, a 112 kilómetros al oeste de las costas de Nayarit, y para acceder a este destino, el Gobierno de México ha puesto a disposición de la población tres rutas de viaje vía redondo que son las siguientes:



Mazatlán a Puerto Balleto: recorrido de cinco horas.

San Blas a Puerto Balleto: cuatro horas.

Boca de Chila a Puerto Balleto: recorrido de cuatro horas, disponible a partir de noviembre del 2023.

Los recorridos se realizarán en ferris y tienen un tiempo de traslado estimado de entre cuatro a cinco horas; sin embargo, estos podrían variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

Aunado al servicio de transporte, también se contempla el hospedaje para que los visitantes puedan gozar de todas las actividades que el archipiélago tiene para ofrecer.