Israel: ataque armado en Hadera deja 4 muertos; dos eran árabes

Dos presuntos pistoleros árabes mataron a dos personas en Hadera, Israel, el domingo y luego fueron asesinados a tiros, dijo un servicio de ambulancia.

No hubo un reclamo inmediato de responsabilidad por el ataque, en la ciudad de Hadera, a unos 50 kilómetros al norte de Tel Aviv.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia transmitidas por las estaciones de televisión israelíes mostraron a dos hombres abriendo fuego con rifles de asalto en una calle principal de Hadera.

El servicio de ambulancias Magen David Adom dijo que los atacantes mataron a dos personas. La policía y el servicio de ambulancias dijeron que los dos hombres armados fueron asesinados a tiros.

"Afortunadamente, nuestros oficiales lograron neutralizar a los agresores y evitar un ataque terrorista mayor", dijo el portavoz de la policía nacional, Eli Levy, en la televisión israelí Kan.

Funcionarios de seguridad israelíes han advertido sobre una escalada de ataques contra israelíes en el período previo al mes sagrado musulmán del Ramadán, en abril de este año, un período volátil en el pasado.

El ataque en Hadera ocurrió cinco días después de que un ciudadano árabe de Israel matara a puñaladas al menos a cuatro personas en la ciudad sureña de Beersheba, antes de que un transeúnte le disparara fatalmente.

🔴 #AHORA | Ataque terrorista en Israel. Informan la muerte de 2 personas en la ciudad de Hadera, luego de que tiradores abrieran fuego en una calle. pic.twitter.com/ZfaZvLN8eO — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 27, 2022

Cumbre árabe

El ataque sucedió en el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos y tres ministros de Relaciones Exteriores árabes a Israel para una cumbre.

En el sur de Israel, los ministros de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, tres países que normalizaron las relaciones con Israel en 2020, se reunieron para una cumbre con la asistencia del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken.

El rey Abdullah de Jordania se reunirá el lunes con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en la Cisjordania ocupada, en lo que se considera ampliamente en Israel como un intento de calmar las tensiones antes del período festivo, que también incluye Semana Santa y Pesaj.