VIDEO: Atacante árabe apuñala y mata a cuatro personas en Israel

Este martes, un atacante árabe apuñaló y mató a cuatro personas en la ciudad de Beersheba, Israel, por lo que un ciudadano lo abatió a tiros, informaron los policías locales y añadieron que éste se trató del ataque más mortífero en el país en los últimos años.

Las autoridades de Israel indicaron que el atacante árabe “parecía ser solo un terrorista que se lanzó a apuñalar, un civil tomó la iniciativa, le disparó y lo mató”.

Medios de Israel indicaron que el atacante fue identificado como un ciudadano árabe, ex profesor de secundaria que fue encarcelado por tener presuntos vínculos con el Estados Islámico.

Stab attack in Beersheba, city of Israel. The attacker first stabbed a woman to death at a nearby gas station, then crashed his vehicle into a bicyclist, got out and stabbed multiple people at the BIG mall. By @manniefabianpic.twitter.com/A6YZ3a3soN — SpazianiG (@SpazianiG) March 22, 2022

En tanto, el servicio de emergencias de Israel explicó que el atacante árabe mató a tres mujeres y un hombre tras apuñalarlos en una gasolinería y un centro comercial, en la ciudad de Beersheba, además hirió a otras dos personas, una de ellas se encuentra grave.

En algunos videos en redes sociales se puede ver al atacante árabe tirado en el piso después de recibir varios tiros por parte de un ciudadano israelí que se encontraba en el lugar al momento del ataque.

Aumenta violencia en Israel

Las tensiones entre Israel y los territorios palestinos aumentan a medida que se acerca el mes sagrado musulmán del Ramadán, que se celebrará en abril, por lo que desde finales del año pasado cada vez hay más ataques con cuchillos en la región.

En las últimas semanas se registraron varios apuñalamientos en Jerusalén Este y en Cisjordania ocupada, por lo que las fuerzas israelíes mataron a tiros a algunos de los presuntos atacantes.

Video shows the assailant who allegedly rammed and stabbed to death at least four people in Beersheba being shot by passersby.https://t.co/7cdCrMEXeU pic.twitter.com/gmuuQKrPrn — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 22, 2022

Tan solo la semana pasada murieron tres personas a manos de las fuerzas de Israel en dos incidentes separados en Cisjordania ocupada, entre los muertos había un árabe de 16 años.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino condenó los incidentes en Cisjordania como ejecuciones extrajudiciales y exigió que se castigaran por el derecho internacional.

Además de los tres muertos, otras tres personas resultaron heridas durante los ataques en Israel de la semana pasada.