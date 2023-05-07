Israel destruye una escuela palestina, recibe condena de la Unión Europea

Israel demolió la mañana del domingo, una escuela palestina de la villa de Jubbet Adh Dhib, ubicada a unos dos kilómetros de Belén, un territorio ocupado de Cisjordania.

En dicho lugar estudiaban decenas de niños, "nos alistamos para venir a la escuela y cuando llegamos no había escuela. ¡Queremos una escuela hoy! Queremos estudiar, si las fuerzas israelíes siguen demoliendo, seguiremos construyendo, queremos estudiar en nuestra escuela", protestó Mohammed Ibrahim, estudainte de la escuela que fue demolida.

1/2 Appalled by reports that the EU-funded school in Jubbet Ad Dhib is being demolished by Israeli authorities right now. 60 Palestinian children are affected.Demolitions are illegal under international law, and children’s right to education must be respected. — EU and Palestinians (@EUpalestinians) May 7, 2023

¿Quiénes demolieron la escuela?

Fueron integrantes de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, (COGAT), una rama del ejército israelí, argumentaron que la escuela había sido construida de manera ilegal, que descubrieron que era un lugar peligroso para la seguiridad de quien lo visitara y por esas razones el tribunal de Israel ordenó la demolición.

Testigos, así como los mismos estudiantes dijeron que en la zona de la escuela sólo había escombros y el ejército de Israel confiscó todo, "demolieron la escuela y se llevaron todo, todo el mobiliario, lo metieron en camiones y se lo llevaron. Se llevaron todo, escondieron todas las pruebas", contó Ismael Salah, un vecino de la zona.

🇮🇱💥🇵🇸 Israel demolishes Palestinian West Bank school



COGAT, a branch of the Israeli military, said in a statement that the building, located about 2 km from Bethlehem, had been constructed illegally and "was found to be dangerous to the safety of anyone studying or otherwise… pic.twitter.com/8QRDqiZOB4 — PiQ (@PriapusIQ) May 7, 2023

¿Una escuela insegura?

Según la COGAT, el dueño de la construcción se negó a platicar con las autoridades israelíes, ellos le pidieron documentos recientes del estado de las estructuras del edificio antes de la demolición pero nunca los recibieron, eran problemas que ya llevaban seis años, "los soldados demolieron la escuela y hubo enfrentamientos. Hoy pasaron muchas cosas" dijo Dalal Zawahreh, estudiante de la escuela.

La Unión Europea condenó la demolición de la escuela porque la financiaba, a través de un comunicado señaló que sigue de cerca el caso, porque había pedido a Israel no lo hiciera ya que afectaría directamente a casi 100 niños.

La Unión Europea recordó a Israel que las demoliciones son ilegales de acuerdo con el derecho internacional, que debe respetar el derecho de los niños a la educación, así que le pidió detenga todas las demoliciones y desalojos, porque sólo incrementarán el sufrimiento de los palestinos y la tensión en la región.

De acuerdo con el comunicado, el año pasado, las autoridades de la ocupación demolieron o incautaron 954 contrucciones en Cisjordania, cifra que no se registraba desde 2016, lo que ha traido como resultados que mil 32 personas sean desplazadas.