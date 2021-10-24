Israel planea nuevos asentamientos en Cisjordania

Israel publicó licitaciones para construir cerca de 1,300 nuevas viviendas en asentamientos israelís de la ocupada Cisjordania el domingo 24 de octubre, lo que enfureció a los grupos palestinos.

También se espera que las autoridades de Israel discutan planes de construcción adicionales más adelante en la semana.

La Autoridad de Tierras de Israel publicó las licitaciones para la construcción de nuevas casas en varios asentamientos en Cisjordania, que se encuentran en tierras que los palestinos quieren para un estado futuro.

Golpe a la paz entre Palestina e Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino, con sede en Cisjordania, dijo en un comunicado que los nuevos planes de asentamiento podrían tener un "impacto catastrófico en las posibilidades de lograr la paz sobre la base de la solución de dos Estados y en los esfuerzos regionales, estadounidenses e internacionales para generar confianza entre los lados israelí y palestino".

La mayoría de los países consideran ilegales los asentamientos de Israel en Cisjordania.

Por separado, se espera que un comité de planificación del gobierno israelí discuta en la próxima semana propuestas para unas 3,000 nuevas unidades de vivienda en asentamientos. Ese plan ya ha despertado la preocupación de Estados Unidos, y un portavoz del Departamento de Estado dijo que tales medidas pueden aumentar las tensiones y dañar los esfuerzos para llegar a un acuerdo de paz.

Las conversaciones de paz respaldadas por Estados Unidos entre Israel y los palestinos se rompieron en 2014.

Israel aprobará 3.000 casas en asentamientos en Cisjordaniahttps://t.co/HWuwqZbgs9 pic.twitter.com/679oxbA6JH — Sur Florida (@Surfloridanow) October 24, 2021

¿Qué son los asentamientos israelís en Cisjordania?

Son colonias construidas por Israel a partir de 1967, en territorios conquistados durante la Guerra de los Seis Días. Han ocupado territorios como la península de Sinaí y la Franja, desocupados desde 1981.

Actualmente, los asentamientos se encuentran en tres áreas: Cisjordanía, Jerusalén Este y los Altos del Golán.

A comienzos de 2021, según datos del gobierno israelí, 475,481 colonos viven en los 127 asentamientos y 135 "outposts" (asentamientos ilegales también según el derecho israelí) existentes solo en Cisjordania.

Los tres mayores asentamientos son Modi'in Illit, Ma'ale Adumim y Beitar Illit y tienen estatus de ciudad, con poblaciones de entre 36,000 y 52,000 habitantes.

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