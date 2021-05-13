Militares de Israel entran a la Franja de Gaza para atacar a Hamas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) entraron a la Franja de Gaza donde iniciaron operaciones terrestres para atacar a objetivos del grupo Hamas, con el cual han intercambiado ataques a lo largo de esta semana.

“Tropas terrestres y aeronaves de combate están en este momento atacando en la Franja de Gaza”, confirmó el IDF en sus redes sociales.

Tropas de las FDI están atacando en la Franja de Gaza. — FDI (@FDIonline) May 13, 2021

Te puede interesar: 5 puntos clave para entender los ataques entre Israel y Hamas en Gaza

Jonathan Conricus, portavoz de las IDF, confirmó a agencias internacionales que los soldados de Israel cruzaron la frontera e ingresaron a la Franja de Gaza.

Por su parte, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, aseguró que la operación terrestre contra el grupo terrorista Hamas continuará todo el tiempo que sea necesario.

“Dije que le haríamos pagar a Hamas un alto precio, es lo que estamos haciendo y seguiremos haciéndolo con gran fuerza”, sentenció Netanyahu.

Los planes de esta incursión terrestre son elaborados por los militares del FDI, para después ser presentados a las autoridades políticas de Israel con el fin de obtener su aprobación, explicó el general de brigada Hidai Zilberman a medios internacionales.

“Hamas está empezando a descubrir grietas y hay presión en la organización, incluso entre la población de la Franja de Gaza, que está perdiendo la paciencia”, afirmó Zilberman.

¿Cuándo comenzaron los enfrentamientos entre Israel y Hamas?

Las tensiones comenzaron a mediados de abril, durante el Ramadán, el mes santo del calendario musulmán. Al comienzo de la festividad, la policía de Israel bloqueó algunas reuniones que los palestinos pretendían realizar en la Puerta de Damasco, ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén.

El lunes 10 de mayo los enfrentamientos continuaron, en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén Este la policía de Israel utilizó balas de goma, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra más de 300 palestinos.

En respuesta, a los “crímenes y agresiones” de Israel contra el pueblo de Sheikh Jarrah y la mezquita de Al-Aqsa, se realizó “un ataque con cohetes contra el enemigo en la Jerusalén ocupada”, dijo Abu Ubaida, un portavoz de la organización palestina Hamas.

Luego de esto, Netanyahu afirmó que su país “responderá con mucha fuerza, no toleraremos ataques contra nuestro territorio, nuestra capital, nuestros ciudadanos y nuestros soldados, quien nos ataque pagará un precio alto”.

Además de estos ataques por parte de Hamas, desde la Franja de Gaza, en Israel se vive una aparente guerra civil debido a que judíos y árabes se han enfrentado en episodios violentos que incluyen intentos de linchamiento y quema de vehículos.

Te puede interesar: Cúpula de Hierro, el sistema de Israel que intercepta misiles

