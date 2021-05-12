Cúpula de Hierro, el sistema de Israel que intercepta misiles

En días recientes, la tensión entre Israel y los grupos palestinos en la Franja de Gaza ha aumentado, lo que ha traído ataques con misiles perpetrados por el grupo Hamas. De acuerdo con medios internacionales tan sólo el pasado lunes, 400 proyectiles salieron de Gaza y menos de 20 impactaron en Israel gracias a la Cúpula de Hierro.

Este sistema de defensa contra misiles lleva en operación casi una década, y forma parte de los instrumentos que le permiten a Israel mantener predominio militar sobre sus vecinos.

En redes sociales, autoridades y ciudadanos israelíes han compartido videos de la Cúpula de Hierro en acción, evitando impactos en las ciudades de Ashkelon y Tel Aviv.

El momento en que la Cúpula de Hierro activo su escudo antiaéreo en pleno ataque de Hamas a territorio de Israel. pic.twitter.com/zEVmyUunzT — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 11, 2021

Este sistema, actualizado apenas en marzo pasado, fue desplegado con la intención de blindar al país ante ataques de Gaza, Líbano, Siria y hasta las pruebas de misiles balísitcos realizados por Irán. La Cúpula de Hierro tiene la capacidad de interceptar y repeler simultáneamente ataques con cohetes, misiles y drones, aunque aún no cuenta con la capacidad de repeler ataques con globos incendiarios por la baja elevación que alcanzan.

"La Cúpula de Hierro ha sido probada en una variedad de escenarios complejos, ha interceptado drones, cohetes y salvas de misiles simultáneamente", de acuerdo con un comunicado del ministro de defensa israelí, Benny Gantz.

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¿Desde cuándo funciona la Cúpula de Hierro?

La historia de este sistema de defensa data de 1991, cuando Daniel Gold, investigador del ministerio de defensa israelí, habló sobre su intención de construir un sistema capaz de destruir misiles en pleno vuelo.

En aquel entonces, consecuencia de la Guerra del Golfo Pérsico, las fuerzas de Saddam Hussein, entonces presidente de Irak, lanzaban misiles contra Tel Aviv, lo que vació la ciudad, por lo que comenzaron los planes para blindar a todo el territorio de ataques presuntamente terroristas.

"Se presagiaba que los disparos de cohetes se convertirían en una amenaza mayor para Israel, y en aquel entonces no había solución", afirmó el general Gold.

El primer prototipo de la Cúpula de Hierro estuvo cerca de concluirse en 2007, pero el movimiento islamista Hamás tomó el control de Gaza e inició un bombardeo contra Israel.

Finalmente, la Cúpula de Hierro entró en operaciones en 2011, diseñada para "salvar vidas y garantizar algo parecido a la vida normal en Israel".

Este sistema lleva ya casi 10 años en funcionamiento y ha conseguido eliminar las dudas sobre su eficacia.

¿Cómo funciona la Cúpula de Hierro?

La Cúpula de Hierro fue diseñada por Rafael Advanced Defense System y es efectiva en el 90 por ciento de los casos, lo que lo convierte en uno de los mejores sistemas antimisíles del mundo.

Masivo ataque de misiles hacia Israel repelido por el sistema cúpula de hierro. AHORA pic.twitter.com/wVK5NsgkAM — Abraham Levy (@hombredeltiempo) May 11, 2021

El sistema funciona a través de baterías hechas con radares, misiles y sistemas de comando que analizan dónde podrían impactar los proyectiles enemigos.

La tecnología del radar puede predecir los cohetes que podrían llegar a zonas urbanas y cuáles fallarán, por lo que entonces "decide" qué objetivos interceptar.

Los misiles interceptores se lanzan verticalmente desde unidades móviles o estáticas cercanas y luego detonan los cohetes enemigos en el aire, evitando daños en zonas habitadas.

Desde que comenzaron los ataques el pasado lunes, se han disparado más de mil misiles desde Gaza, de los cuáles entre un 85 y 90 por ciento han sido interceptados.

Aparentemente, Hamas ha intentado saturar el sistema de intercepción, lo que ha llevado a bombardeos masivos que han sido neutralizados en su mayoría, pero la prensa israelí ha advertido que grupo paramilitares con mayor arsenal, como Hezbollah, podrían saturar el sistema y ocasionar serios daños.

A pesar de su efectividad, la Cúpula de Hierro ha sido criticada, principalmente por académicos y diplomáticos, quienes afirman que este sistmea sólo es una solución a corto plazo a una crisis diplomática que no se ha tratado de la forma correcta y que, por el contrario, podría aumentar la tensión militar en la zona.

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