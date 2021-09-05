Logran separar a gemelas unidas por la cabeza con cirugía en Israel

El Centro Médico Soroka, en el sur de Israel, realizó con éxito una cirugía poco común para separar a un par de gemelas de un año que estaban conectados por la cabeza.

Este domingo, el hospital en Israel explicó que la cirugía se llevó a cabo el jueves y duró 12 horas. Fue realizado por 50 miembros del personal médico del hospital, junto con expertos internacionales, dijo el hospital.

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Las gemelas nacieron en Israel en agosto del 2020 y estaban unidas por la parte posterior de la cabeza. En los últimos meses las habían sometido a pruebas exhaustivas y el hospital las ha supervisado, en particular la función cardíaca y respiratoria.

En la cirugía, los médicos del hospital de Israel separaron el cerebro y los vasos sanguíneos de las gemelas y posteriormente reconstruyeron el cráneo, las meninges y la piel.

Mickey Gideon, director de la sala de neurocirugía pediátrica del Centro Médico Soroka, dijo que “la rara operación se llevó a cabo a la perfección”, y agregó que esperaba que las gemelas “se recuperaran por completo”.

¿Cómo fue la cirugía a los gemelos en Israel?

De acuerdo con los medios internacionales, los médicos del Centro Médico Soroka, en Be’er Sheva, Israel, tardaron cerca de 12 horas en realizarla cirugía para lograr separar a las gemelas. Por lo que después de un largo día, las gemelas por fin pudieron conocerse, ya que por su condición médica no podían verse de frente.

Diversos medios también reportaron que la rara cirugía de separación a la que fueron sometidas las gemelas solo se ha realizado 20 veces en todo el mundo.

El Centro Médico no reveló la identidad de las gemelas, solo especificó que tenían un año de edad.