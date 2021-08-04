Mujer da a luz a cuatro bebés en menos de un año en Reino Unido

Una mujer de Reino Unido jamás imaginó que su familia crecería durante la cuarentena por la pandemia, ya que menos de un año tuvo a cuatro bebés.

La historia de Jessica Pritchard y Harry Williams se volvió viral en Reino Unido, ya que la joven pareja ahora tiene cinco bebés, la mayoría de ellos llegaron en once meses.

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La mujer ya tenía con su pareja a una pequeña de ocho años, sin embargo, con la pandemia y el confinamiento esperaba a su segunda hija en mayo de 2020.

Meses más tarde, la mujer, quien es maestra en una escuela primaria, volvió a embarazarse y en octubre de 2021 renovó su permiso de maternidad, ya que esperaba supuestamente a unos gemelos.

Mujer descubre en ultrasonido que espera tres bebés

La mujer y su pareja estaban contentos con la llegada de los que parecían ser su tercer y cuarto bebés, sin embargo, durante una ecografía descubrieron que no eran dos sino tres los que nacerían.

La mujer declaró a medios de Reino Unido que se quedaron sin palabras cuando los médicos les revelaron que esperaba trillizos.

Estuve sola debido a las reglas de Covid y el médico inicialmente dijo que iba a tener gemelos, lo cual fue un shock en sí mismo, pero luego siguió buscando y dijo que había encontrado un tercero. Me quedé sin palabras. Realmente no podía creerlo. Esperé hasta que llegué a casa para decirle a Harry. Cuando le dije, él también se quedó sin palabras.

La pareja contó que sus tres bebés nacieron en abril de 2021, a las 31 semanas de gestación como medida de precaución y pasaron al menos siete semanas en cuidados neonatales de un hospital de Reino Unido para después irse a su casa.

Aunque la mujer dijo estar feliz con su enorme familia y sus cinco hijos, pensó que era una locura tener a cuatro bebés en menos de un año.

|Crédito: SWNS

Han sido un torbellino estos últimos 12 meses. Tuvimos un bebé y luego tres más, todo durante el encierro. La hora de la comida es divertida porque todos necesitan ser alimentados al mismo tiempo.

Ahora, la mujer y su esposo confiesan que deberán ser más organizados para atender a los cinco bebés y a su hija mayor durante esta pandemia.

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