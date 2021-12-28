Israel lanza hamburguesas basadas en plantas e impresas en 3D

SavorEat, empresa de tecnología en Israel, lanzó un sistema de hamburguesas de origen vegetal personalizado para cada cliente. Se trata de una de las primeras empresas en utilizar la tecnología de impresión 3D para cocinar alimentos, en este caso las hamburgiesas impresas en 3D.

Generalmente, las hamburguesas veganas de firmas como Impossible Foods y Beyond Meat, se congelan y se cocinan posteriormente en una parrilla, pero las hamburguesas de SavorEat se hacen "in situ", son impresas en 3D mediante la ayuda de una impresora.

La máquina autónoma cuenta con tres cartuchos que contienen aceites y otros ingredientes. De esta manera los clientes pueden elegir la cantidad de grasa y proteína que quieren en cada una de sus hamburguesas, que tarda cerca de seis minutos en cocinarse.

Una máquina 3D imprime las hamburguesas de SavorEat

I’m here at Israeli burger joint BBB to try their new plant-based burger by #SavorEat. It will be printed from this machine… pic.twitter.com/BpHyf1Ofc6 — James Spiro (@JamesSpiro) December 28, 2021

Racheli Vizman, directora ejecutiva de SavorEat, señala que se trata de "una mezcla de innovación de la alternativa a la carne y la fabricación digital en la que también podemos cocinar el producto".

Las hamburguesas de SavorEat se elaboran con una combinación de papas y proteínas de garbanzos y chicharos.

Aumenta la demanda de proteinas alternativas

En los últimos años se ha disparado la demanda de alternativas a la carne por parte de los consumidores "preocupados por su salud" y por el medio ambiente, es por ello que los emprendimientos de proteínas alternativas recaudaron más de 3 mil millones de dólares en el año 2020.

Redefine Meat, es otra compañía de Israel que desde el mes pasado comenzó a comercializar cortes enteros sin carne en restaurantes europeos, en un paso más hacia la tecnología de los alimentos.

SavorEat, que es una compañía financiada sobre todo por instituciones israelíes y cuyas acciones, que cotizan en Tel Aviv, subieron un 11 por ciento, señaló que sus productos se servirán en un principio en una cadena local de hamburguesas.

La empresa también trabaja en colaboración con la firma de servicios de alimentación Yarzin Sela, que suministra a empresas israelíes de alta tecnología, y ha forjado un acuerdo con Sodexo para servir sus hamburguesas veganas en universidades estadunidenses.