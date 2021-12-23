Crean en Japón una pantalla de televisión para saborear alimentos

Homei Miyashita, un profesor universitario de Japón ha desarrollado un prototipo de pantalla de televisión para saborear alimentos, es lamible y puede imitar los sabores de los alimentos. Se trata del siguiente paso hacia la creación de una experiencia visual multisensorial.

Pantalla de televisión para saborear: experiencia visual multisensorial

El dispositivo bautizado como Taste the TV (TTTV, por sus siglas en inglés), utiliza un carrusel de 10 latas de sabores que se rocían en combinación para crear el sabor de un alimento concreto. Después, la muestra de sabor rueda en una película higiénica sobre una pantalla de televisión para saborear alimentos, misma que el espectador puede probar.

Homei Miyashita, profesor de la Universidad de Meiji:

El objetivo es hacer posible que la gente tenga la experiencia de algo parecido a comer en un restaurante del otro lado del mundo, incluso estando en casa.

Conforme a sus creadores, este tipo de tecnología se puede mejorar la forma en que las personas se conectan e interactúan con el mundo exterior, sobre todo en esta época de contingencia sanitaria.

A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors, another step towards creating a multi-sensory viewing experience https://t.co/HeQzgsyInX 1/5 pic.twitter.com/01yXOqCMCy — Reuters (@Reuters) December 23, 2021

Homei Miyashita trabaja junto con unos 30 estudiantes universitarios que han fabricado diversos dispositivos relacionados con el sabor, tales como un tenedor que hace que la comida sepa más rica.

Miyashita asegura que él mismo construyó el prototipo de la Taste the TV (TTTV), lo hizo durante el año pasado en Japón y según él, la fabricación de una versión comercial de la pantalla de televisión para saborear alimentos, costaría unos 100 mil yenes (unos 18 mil pesos).

Entre las posibles aplicaciones se encuentran la formación a distancia para sumilleres y cocineros, además de los juegos y concursos de degustación. El profesor Miyashita también ha mantenido conversaciones con empresas para utilizar su tecnología de pulverización en otras aplicaciones, como un dispositivo capaz de aplicar el sabor de la pizza o el chocolate a una rebanada de pan tostado.

ويعمل مياشيتا مع فريق من حوالي 30 طالبا أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة المتعلقة بالنكهة، بما في ذلك الشوكة التي تجعل مذاق الطعام أكثر ثراء. وقال إنه بنى نموذجا أوليا لـTTTV خلال العام الماضي وأن النسخة التجارية ستكلف حوالي 100000 ين "حوالي 875 دولار أميركي" pic.twitter.com/UqcYTQXQ4f — دنيا الاتحاد (@dunialetihad) December 23, 2021

En una demostración de la Taste the TV (TTTV), Yuki Hou, una estudiante japonesa de 22 años, le indicó a la pantalla de televisión para saborear alimentos, que quería probar chocolate dulce.

Después de varios intentos, una voz automatizada repitió la orden y unos chorros de sabor rociaron una muestra sobre una lámina de plástico.

Yuki Hou, estudiante en Japón: