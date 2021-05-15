Israel ataca edificio sede de medios internacionales en Gaza

Las ofensivas en el medio oriente continuaron este sábado, con el ejercito de Israel derribando una torre en Gaza, en Palestina que albergaba las oficinas de varios medios internacionales, entre ellos AP (Associated Press), Al-Jazeera y otras agencias de información.

De acuerdo con los reportes de los medios afectados, los ocupantes de la torre recibieron una orden de desalojo antes de que ocurriera el ataque.

"El ejército advirtió al propietario del edificio, donde está la oficina de AP, que los locales serían tomados como blanco" de un bombardeo, escribieron en Twitter algunos periodistas poco antes del ataque.

APNewsAlert: GAZA CITY, #Gaza Strip (AP) - Owner of Gaza high-rise that houses @AP office says army warned it would target building. — Jon Gambrell جون (@jongambrellAP) May 15, 2021

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El ataque se produjo aproximadamente una hora después de que el ejército israelí ordenara la evacuación del edificio y no hubo una explicación inmediata de por qué ocurrió el ataque, que derribó la estructura de 12 pisos, en su totalidad.

El bombardeo fue producto del "paso más reciente de las fuerzas militares para silenciar el trabajo periodístico desde el territorio, en medio de su batalla contra el grupo extremista Hamás", informó la agencia AP.

Al mismo tiempo, Hamás continúa con el lanzamiento de cohetes hacia Israel, donde la cifra de muertos aumentó a 10 personas, mientras que los ataques de ese paía a Palestina ha dejado, desde el lunes, a por lo menos 140 personas, entre ellas 40 niños.

El conflicto se ha extendido a ciudades mixtas en Israel donde árabes israelíes y judíos israelíes han protagonizado enfrentamientos y linchamientos.

Se refugian miles en edificios de la ONU por conflicto Israel-Palestina

Mientras, Israel continuó bombardeando la Franja de Gaza con ataques aéreos y proyectiles de artillería durante la madrugada de este sábado, elevando la cifra de palestinos muertos a 137, entre ellos 36 niños, y obligando a 10 mil personas a buscar refugio.

Pese a los llamados internacionales, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que su ejército infligirá “serios reveses” al movimiento “terrorista” Hamás, que controla la Franja de Gaza.

De acuerdo con reportes de agencias de información internacionales como Reuters, ante los disparos de artillería de los tanques israelíes concentrados a lo largo de la frontera con el enclave, en torno a 10 mil habitantes del territorio han abandonado sus casas para refugiarse en edificios de la ONU, sobre todo escuelas.

Entre los objetivos del ejército israelí figuran la red de túneles subterráneos que permiten a los combatientes y dirigentes de Hamás desplazarse.

#Israel bombardeó un edificio de 12 pisos en la Franja de Gaza; en el sitio se encontraban oficinas de medios internacionales como Al Jazeera y Associated Press (Vía Reuters) #Palestina https://t.co/suZwZc6nvV pic.twitter.com/Kd7jge73EF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2021

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