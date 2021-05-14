Israel destruye al menos 10 túneles de Hamas en la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron una red de túneles subterráneos ubicados en el norte de la Franja de Gaza, los cuales presuntamente eran utilizados por Hamas, en una jornada en la que nueve palestinos murieron con lo que ya suman 122 víctimas mortales desde el inicio de la espiral de ataques.

De acuerdo con medios internacionales, la madrugada de este viernes, las fuerzas armadas israelíes realizaron el ataque con bombardeos masivos, desde tierra y aire, contra más de 150 posiciones utilizadas por los combatientes de Hamas.

“Las tropas aéreas y terrestres de las FDI están atacando actualmente en la Franja de Gaza”, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel en su cuenta oficial de Twitter.

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Hidai Zilberman, portavoz de las FDI, declaró a medios locales que los túneles de Hamas eran un activo estratégico que el grupo utilizaba en el norte de la Franja de Gaza “para mover armas y combatientes”.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.



The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.



We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

Según medios internacionales, Hamas advirtió que si el ejército de Israel irrumpía en cualquier parte de la Frontera de Gaza, “la ofensiva terrestre ofrecerá la ocasión de aumentar el número de muertos y prisioneros entre el enemigo”.

Además de los túneles, las FDI atacaron un almacén perteneciente a las fuerzas navales de Hamas, lo que dejó barcos, depósitos de armas, puestos de observación y complejos militares destruidos. También bombardearon la casa de Ayman Nepal, un oficial militar de esa organización palestina.

GAZA BAJO ATAQUE AHORA: pic.twitter.com/lE8ZFzOINN — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) May 14, 2021

Israel no ha cruzado la Franja de Gaza para atacar a Hamas

El ejército israelí informó este jueves que sus tropas habían ingresado a la Franja de Gaza, con la finalidad de realizar ataques terrestres contra Hamas; sin embargo, confirmó que se trató de un error de comunicación interna y negó haber lanzado una operación desde esa zona.

Un portavoz de las FDI confirmó que se trató de un malentendido que comenzó con un error de comunicación y que sus tropas han permanecido en el lado israelí de la frontera.

Las FDI publicaron en sus redes sociales que esta semana la violencia escaló, debido a que “organizaciones terroristas palestinas” han lanzado más de mil 750 cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, lo que dejó siete civiles israelíes muertos.

Esto es todo lo que deben saber sobre lo que está pasando: pic.twitter.com/EG2HvfpKV2 — FDI (@FDIonline) May 14, 2021

“Como respuesta, las FDI han alcanzado a más de 650 objetivos terroristas en Gaza, incluyendo sitios de lanzamiento de cohetes y 10 túneles de ataque, y han alcanzado a más de 100 operativos de Hamas y la Yihad Islámica Palestina”, añadieron.

Milicias palestinas han lanzado 2 mil cohetes hacia Israel

El ejército israelí informó hoy que más de 2 mil cohetes han sido lanzados por las milicias palestinas hacia su territorio desde el comienzo de la actual escalada bélica, 350 de los cuales cayeron dentro del enclave.

La cifra de cohetes interceptados hasta el momento por el sistema de defensa antiaéreo israelí es de casi mil, mientras que los restantes cayeron en áreas abiertas o impactaron en sitios poblados.

Hoy las alarmas antiaéreas siguieron sonando en las comunidades israelíes colindantes al enclave, mientras que Israel continuó con sus bombardeos contra objetivos del movimiento islamista Hamas.

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