Video de TikTok pudo ser la causa que reavivó el conflicto Israel-Palestina

El video de TikTok en el que un joven palestino abofeteó a un judío ultraortodoxo cuando viajaba en un tren en Jerusalén publicado en abril, podría haber sido ser la chispa que reavivó el conflicto en Israel y Palestina, que ha dejado más de 100 muertos, entre ellos niños palestinos.

El TikTok se volvió viral en minutos y aunque la policía de Israel logró detener a los agresores que eran dos jóvenes palestinos, no pasó desapercibido por la clase política.

Gobierno de Israel se pronuncia por video de TikTok

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, en su cuenta de Twitter calificó el video de TikTok como perturbador y rechazó que las agresiones de los jóvenes de Palestina en contra de judios sean normalizadas.

"Perturbadoras imágenes de judíos siendo maltratados así sin razón alguna, a plena luz del día, no deben ser normalizadas”, dijo.

El ministro del interior de Israel, Arye Dery, también se pronunció por este TikTok y lo calificó de "anisemita" y "chocante".

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Video de TikTok desata protesta en Jerusalén, Israel

Luego del ataque que se subió como video en TikTok, un grupo judío de extrema derecha, "Lehava", encabezó una protesta en Jerusalén hasta la Puerta de Damasco, en donde gritaban "¡Árabes fuera!".

Este ataque quedó en el video de tiktok en un tren y desató la escalada más violenta de los últimos tiempos entre Palestina e Israel. Usted sabe comienza pero no como va a terminar. 👀👀👀 gobierno con los aumentos y la reforma fiscal. pic.twitter.com/4HUdnLP6PG — @Nruiz29f (@nruiz29f) May 12, 2021

Influencia de TikTok en reavivar tensiones en Israel

El periodista Thomas L. Friedman publicó en su columna del New York Times el poder que tienen las redes sociales y sugiere que el video de TikTok pudo desencadenar esta nueva ola de violencia entre Israel y Palestina.

El periodista Jack Khoury, quien se especializa en el conflicto Israel-Palestina, dio peso a esta teoría al afirmar en el diario israelí Haaretz, que la protesta palestina está principalmente movilizada por la sección popular que se conforma de jóvenes en su mayoría.

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"La Policía de Israel vio que los que imponen la ley son los jóvenes (de Palestina) que bloquearon la autopista, no los dirigentes políticos”, sostuvo.

Además, medios locales han señalado el papel que juegan las redes sociales, como TikTok, para exhibir actos de rebeldía en contra de Israel perpetrados por la juventud de Palestina.

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