El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la limpieza de corrupción en el sector salud, sobre todo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durarán al menos tres meses más, pues dijo que era de "la más echada a perder" del sector.

"Ya tomamos la decisión de que se va a limpiar de corrupción, de que era lo más echado a perder del sector salud, si el sector salud estaba mal, el ISSSTE era lo peor. Nos va a llevar todavía unos tres meses", declaró en la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | Nuria Fernández titular del #DIF ha recibido protección especial del gobierno federal desde hace al menos dos meses por presuntas amenazas que ha recibido. pic.twitter.com/zl7kRaXfkS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2022

En la mañanera, AMLO explicó que Rosa Icela Rodríguez le hizo llegar una carpeta con los periodicazos que había por la limpia de corrupción que se realizaba en el ISSSTE, incluso aseguró que se montó todo una campaña para afirmar que no se atendían a los niños con cáncer porque se les quitó el control de los contratos de medicamentos.

"Por eso medios de información se lanzaron con todo y nos acusaban de que no atendiamos a los niños con cáncer y levantaron todo un movimiento con ese propósito y ellos detrás financiando, ero logramos quitarles ese negocio ilícito acabar con esa corrupción", explicó.

Al respecto, abundó que los contratos de medicamentos era uno de los bastiones de la corrupción del ISSSTE, pero que actualmente se adquieren medicamentos para abastecer a hospitales y centros médicos con el mismo presupuesto de antes.

"Para que ven lo que produce una decisión de limpiar una institución como el ISSSTE, por eso fue tan fuerte lo de quitarles el control que tenían sobre la venta de los medicamentos y todos los movimientos y metidos por los intereses de las distribuidoras de medicamentos que ni siquiera son laboratorios o fabricantes, sino que 10 distribuidoras recibían 10 mil millones de pesos al año para la venta y distribución de medicamentos y tres, recuerdo, de las diez, le vendían al gobierno 60 mil millones al año".

AMLO revela amenazas por limpias de corrupción en ISSSTE

El Presidente también aseguró que las acciones contra la corrupción en el ISSSTE también desataron amenazas contra los funcionarios que la combatían.

"Hasta amenazaban a los serviores públicos que están llevando a cabo estas medidas, los amenazan, el colmo, amenazaron a la directora del DIF, a Nuria, que se atuviera a las consecuencias, decidimos apoyarla con seguridad por lo mismo, por desmontar estructuras de corrupción", aseguró.

Pero el ISSSTE no fue la única institución del sector salud que tuvo limpieza para terminar con la corrupción, indicó AMLO, ya que otras dependencias también tenían ese problema, aunque aseguró ya se está tratando.

"Limpiamos Cofepris, infectada de corrupción, habían literalmente sótanos para guardar expedientes y solo autorizar aquellos en donde había de por medio dinero y el que está ahora, Alejandro Svarch es un hombre integreo, servidor publico de primera y ya logramos limpiar. Ahí vamos, pero todo estaba así: hacienda, comunicaciones, aduanas, las aduanas se entregaban en concesión, se entregaban a concesión de gobierno estatales, ellos decidían quién iban a ser los de aduanas. Eso se está limpiando, pero sí cuesta porque fueron muchos años, la política neoliberal es sinónimo de corrupción", explicó.

