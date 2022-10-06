¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 6 de octubre

Este 6 de octubre, en la mañanera de AMLO se abordaron temas de seguridad pública en México, así como de economía. Este es el resumen de la conferencia de prensa.

Detallan hechos violentos en Guerrero y Morelos

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, indicó en la sección Cero Impunidad sobre los hechos en Guerrero, en donde 20 personas asesinadas, entre ellas, funcionarios públicos de San Miguel Totolapan, perpetrado por integrantes del grupo Tequileros. También detalló el asesinato de la diputada local en Cuernavaca, Morelos.

#EnLaMañanera | Tras el homicidio de la diputada local por el Partido Morelos Progreso, Gabriela Marín, ocurrido ayer autoridades no descartan que sea una venganza por haber asumido el cargo de legisladora, así lo informó @RicardoMeb pic.twitter.com/UJFoh6lKYl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2022

Sobre la balacera en Zapopan se informó que hubo dos personas detenidas relacionadas a la agresión registrada durante el fin de semana donde una persona murió y cuatro más resultaron lesionadas.

#EnLaMañanera | La Fiscalía de #Guerrero indaga el video que presuntamente difundieron “Los Tequileros” donde se adjudican los homicidios de ayer en San Miguel Totolapan y otro ocurrido en octubre. pic.twitter.com/YkRHjEUGnV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2022

Suman más de 21 mil empleos en México

Se reportó que en septiembde de 2022 se reportaron 21 mill 409, siendo la cifra más alta; funcionarios de la Secretaría de Economía indicaron el promedio del sueldo de estos empleos es de 14 mil pesos.

Además se reporta un crecimiento del 0.9% del PIB, además del salario mínimo.

Francisco García Cabeza de Vaca tiene orden de aprehensión

En subsecretario de Seguridad explicó que el ex gobernador de Tamaulipas tiene una orden de aprehensión que se giró el 4 de octubre por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilicita, por ello se emitió la ficha migratoria.

Tatiana Clouthier renuncia a la Secretaría de Economía

AMLO anunció en la mañanera que la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, le presentó su renuncia.

"Agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo, no puede ella salir por la puerta de atrás, no ha apoyado y repito, vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado ella va a continuar siempre con sus convicciones".

“Me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país".@lopezobrador_ sobre la renuncia de @tatclouthier a la Secretaría de Economía (@SE_mx) pic.twitter.com/jyIlgL5q7P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2022

Continuará limpieza de corrupción en ISSSTE

AMLO aseguró que al menos se tomarán tres meses para limpiar la corrupción del ISSSTE, institución que dijo, era la peor del sector salud.

“Ya tomamos la decisión de que se va a limpiar de corrupción, de que era lo más echado a perder del sector salud, si el sector salud estaba mal, el ISSSTE era lo peor. Nos va a llevar todavía unos tres meses”, dijo.