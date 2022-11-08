Italia descubre antiguas estatuas de bronce en la Toscana

Un grupo de arqueólogos descubrió más de dos docenas de antiguas estatuas de bronce, muy bien conservadas y que datan de la época de los antiguos romanos en los baños termales de la Toscana en Italia. Los expertos en la materia lo consideran un hallazgo sensacional.

Las antiguas estatuas de bronce se destacan por estar bellamente conservadas por lo que Italia celebra el "extraordinario" descubrimiento.

Massimo Osanna, funcionario del Ministerio de Cultura de Italia, calificó al hallazgo como uno de los descubrimientos más notables "en la historia del Mediterráneo antiguo", además del más importante desde los Bronces de Riace, un par de antiguos guerreros griegos gigantes que fueron encontrados en el mar en el año de 1972.

Las antiguas estatuas de bronce fueron descubiertas en San Casciano dei Bagni, una ciudad en la cima de una colina en la provincia de Siena, a unos 160 kilómetros al norte de Roma, justo en donde los arqueólogos han estado explorando las ruinas fangosas de una antigua casa de baños desde el año de 2019.

Jacopo Tabolli, profesor asistente de la Universidad para Extranjeros de Siena y quien dirige el proyecto arqueológico, le dijo a la agencia Reuters que: "Es un hallazgo muy significativo y extraordinario".

Tabolli agregó que las antiguas estatuas, que representan a Hygieia, Apolo y otras divinidades grecorromanas, solían adornar un santuario antes de ser sumergidas en aguas termales, en una especie de ritual, "probablemente alrededor del siglo I d.C.".

Dalle acque termali il rinvenimento più grande mai emerso in Italia, riscriverà la storia della statuaria etrusca-romana. Il Ministro @g_sangiuliano: «Ritrovamento eccezionale, Italia ricca di tesori immensi e unici». Scopri di più🔗https://t.co/lGXtExc5Ii / #MiC #glideidelfango pic.twitter.com/Xhz3RvjSYf — Ministero della Cultura (@MiC_Italia) November 8, 2022

Jacopo Tabolli, Universidad para Extranjeros de Siena:

Le das algo al agua porque esperas que el agua te devuelva algo.

Cabe señalar que mayoría de las antiguas estatuas datan de entre el siglo II a. C.y el siglo I d. C., un período de "gran transformación en la antigua Toscana", cuando pasó del dominio etrusco al romano, según el comunicado del Ministerio de Cultura de Italia.

Las antiguas estatuas de bronce estaban cubiertas por casi 6 mil monedas de bronce, plata y oro, y las aguas calientes y lodosas de San Casciano ayudaron a preservarlas "casi como el día en que fueron sumergidas".

Tabolli, experto en etruscología y arqueología itálica, señaló que su equipo recuperó 24 estatuas grandes, además de varias estatuillas más pequeñas, y señaló que era inusual que estuvieran hechas de bronce en lugar de terracota.

Esto sugería que provenían de lo que llamó un asentamiento de élite, donde los arqueólogos también encontraron "maravillosas inscripciones en etrusco y latín", que mencionan los nombres de poderosas familias locales.