Italia declara estado de emergencia en el norte del país por sequía

Italia declaró el lunes el estado de emergencia para las zonas que rodean el río Po, que representan aproximadamente un tercio de la producción agrícola del país y está sufriendo su peor sequía desde hace 70 años.

El decreto gubernamental permitirá a las autoridades italianas no tener que realizar trámites burocráticos y tomar medidas de inmediato si lo consideran necesario, como por ejemplo imponer un racionamiento de agua para los hogares y las empresas.

El Po es el río más largo de Italia, que recorre más de 650 kilómetros a través del rico norte del país. Sin embargo, muchos tramos del cauce se han secado y los agricultores afirman que el caudal es tan escaso que el agua del mar se filtra hacia el interior, destruyendo los cultivos.

El gobierno dijo en un comunicado que las medidas de emergencia cubrirían las tierras que bordean el Po y las cuencas hidrográficas de los Alpes orientales.

En términos más generales, también introdujo el estado de emergencia en cinco regiones del norte de Italia -Emilia-Romaña, Friuli Venezia Giulia, Lombardía, Piamonte y Véneto-, destinando inicialmente 36,5 millones de euros (38 millones de dólares) de fondos para ayudarles a afrontar la sequía.

"El estado de emergencia tiene por objeto gestionar la situación actual con medios y poderes extraordinarios, con ayuda y asistencia a la población afectada", dijo el gobierno.

Añadió que en el futuro podrían adoptarse nuevas medidas para hacer frente a la sequía que, según las autoridades del agua, afecta cada vez más al centro de Italia tras un invierno y una primavera extremadamente secos, seguidos de un comienzo de verano excepcionalmente caluroso. De hecho, Roma se ha estado sofocando con altas temperaturas con una ola de calor inusual para esta época del año.

Los medios de comunicación italianos han informado que el Primer Ministro, Mario Draghi, también estaba estudiando la posibilidad de nombrar un comisario para coordinar la respuesta a la sequía, de forma similar a como el Gobierno creó un comisario para supervisar la crisis del coronavirus.

Italy declares state of emergency for drought-stricken north https://t.co/qURfN0LeLS pic.twitter.com/nI9nuUqimh — Reuters (@Reuters) July 4, 2022

Incendio cerca de Roma

Las condiciones climáticas también hicieron que un incendio se propagara rápidamente en el norte de la capital italiana.

Los bomberos dijeron que estaban luchando contra el incendio desde la 1 p.m. (1100GMT) en parte del parque Pineta Sacchetti. Dijeron que un club deportivo cercano había sido evacuado. Ha habido informes de bloques de apartamentos que han sido evacuados en el barrio de Balduina, al este del parque.

Los helicópteros arrojaron agua sobre las llamas y los bomberos dijeron que se utilizarían tres.

El humo se elevó sobre la Basílica de San Pedro del Vaticano, a unos 5 kilómetros del parque. Anteriormente, testigos de Reuters vieron cenizas lloviendo sobre partes del centro de la ciudad, así como columnas de humo.

La causa del incendio aún no ha sido confirmada.