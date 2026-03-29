Ladrones golosos: Roban camión con 12 toneladas de chocolate en Italia

Un "sabroso" crimen sucedió en Italia, donde un grupo de ladrones hurtó un preciado cargamento de barras de chocolate de edición especial de la Fórmula 1. El fabricante alertó del robo y pidió a la ciudadanía colaborar en caso de encontrarse con un paquete del dulce botín.

De Italia a Polonia: El misterioso rastro del camión con 12 toneladas de chocolate

Se trata de 413 mil 793 barras de KitKat, alrededor de 12 toneladas que iban en un camión que desapareció en Europa, en su camino a Polonia. Nestlé, el fabricante de las barras, confirmó el incidente ocurrido durante la semana pasada. El cargamento salió del centro de Italia con rumbo a Polonia, pero nunca llegó. La empresa no precisó el lugar exacto donde se perdió el rastro.

Las barras de chocolate son de la nueva línea de Fórmula Uno, con forma de autos de carreras, lanzadas después de que el producto fuera nombrado el chocolate oficial de la competición de motor.

¿Cómo identificar el chocolate robado? El sistema de códigos de lote de Nestlé

En un comunicado, KitKat afirmó que las barras pueden ser rastreadas por medio de un código de lote único. Las personas que escaneen los números de lote robados recibirán instrucciones sobre cómo contactar al fabricante.

“Si bien apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes, lo cierto es que el robo de mercancías es un problema cada vez mayor para las empresas de todos los tamaños”, destacó la empresa.

Nestlé destacó que, aunque fue un gran cargamento el robado, no impactará en el inventario de barras KitKat en las tiendas.

La policía sigue en busca de camión, así como de la persona o personas responsables del robo millonario de la dulce carga.

