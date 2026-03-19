Europa le pone freno a Trump; rechaza entrar al conflicto con Irán: ‘No es nuestra guerra’

Europa marcó distancia con Donald Trump en uno de los momentos más tensos del conflicto con Irán y el mensaje fue directo: no participarán en una guerra que no consideran suya.

La negativa ocurre mientras Estados Unidos intensifica su postura militar en Medio Oriente y busca respaldo internacional para asegurar el paso de petróleo en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Sin embargo, líderes europeos han dejado claro que no seguirán esa línea y que cualquier intervención debe pasar por la diplomacia, no por una escalada armada.

Europa rechaza guerra contra Irán y se deslinda de Trump

La postura europea es contundente: no habrá participación militar en el conflicto contra Irán, pese a la presión de Estados Unidos.

Funcionarios de países como Alemania, Italia y Reino Unido coincidieron en que el conflicto no fue consultado con sus gobiernos y que no existe una estrategia clara por parte de Washington.

La frase que resume el posicionamiento europeo es clara:

“No es nuestra guerra”.

Golpe a la exportación de petróleo de Irán, esta es la relevancia del ataque de EU contra la isla de Kharg

Estrecho de Ormuz: el punto que eleva la tensión global

El fondo del conflicto gira en torno al Estrecho de Ormuz, una zona clave por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Estados Unidos ha planteado reforzar la seguridad en la zona, incluso con acciones militares, ante el riesgo de bloqueos o ataques que afecten el flujo energético.

Europa, en cambio, respalda la necesidad de mantener abierta la ruta pero sin escalar el conflicto.

La fractura entre aliados

Más allá del conflicto con Irán, este episodio muestra una señal clara de fractura entre ‘los aliados de siempre’

Europa ha cuestionado:



La falta de coordinación con Estados Unidos

La ausencia de un plan claro

El riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente

Además, el conflicto no cuenta con respaldo social en varios países europeos, donde existe preocupación por una crisis energética y económica.

Trump presiona, pero Europa apuesta por la diplomacia

Mientras Donald Trump endurece su discurso frente a Irán y busca respaldo para reforzar la presión en Medio Oriente, Europa optó por una ruta distinta: bajar la temperatura del conflicto.

La diferencia no es menor. Washington ha puesto sobre la mesa una respuesta más agresiva para proteger el paso por el Estrecho de Ormuz, pero varias capitales europeas consideran que entrar en una guerra abierta sólo agravaría la crisis.