Arrestan en Italia a Matteo Messina Denaro jefe de mafia más buscado

El jefe de la mafia más buscado de Italia, Matteo Messina Denaro, fue arrestado en su Sicilia natal después de 30 años prófugo.

Las primeras informaciones apuntan a que ha sido detenido mientras desayunaba en un bar de Palermo antes de entrar en una clínica privada en la que se estaba sometiendo a alguna terapia, según ha explicado el comandante de los carabinieri, Pasquale Angelosanto.

Messina Denaro, ahora de 60 años, fue llevado a un lugar secreto por la policía.

Una vez se jactó de que podía "llenar un cementerio" con sus víctimas

Se cree que Matteo Messina Denaro, un ex gatillero que una vez se jactó de que podía "llenar un cementerio" con sus víctimas, se convirtió en el "jefe de jefes" tras la muerte de Salvatore "La Bestia" Riina en noviembre de 2022.

Matteo Messina Denaro condenado en ausencia a cadena perpetua

Denaro ha sido condenado en ausencia a cadena perpetua por su papel en los asesinatos en 1992 de los fiscales antimafia de Italia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.

También se enfrenta a cadena perpetua por su papel en los ataques con bombas en Florencia, Roma y Milán que mataron a 10 personas al año siguiente.

El arresto una gran victoria para el estado que no se rinde ante la mafia

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha calificado el arresto como "una gran victoria para el estado, que demuestra que no se rinde ante la mafia". "Otro jefe del crimen organizado es llevado ante la justicia. Mi más cálido agradecimiento, junto con el de todo el gobierno, para las fuerzas policiales por la captura del más significativo exponente del crimen mafioso", ha celebrado Meloni.

Hijo del jefe mafioso de su ciudad natal, Castelvetrano (provincia de Trapani, Sicilia) aliado histórico de los Corleonesi de Totó Riina, huyó de la justicia en el verano de 1993, cuando en una carta escrita a su novia de entonces, Angela, tras las masacres mafiosas en atentados en Roma, Milán y Florencia, le anunció el comienzo de una nueva vida ."Sabrás de mí, me pintarán como un demonio, pero todo son falsedades", le escribió Messina Denaro, dando a entender que sabía que, poco tiempo después, su nombre sería asociado a una serie de atentados.

Considerado el principal jefe de la Cosa Nostra de Sicilia

Incluso cuando era fugitivo, Matteo Messina Denaro, que tenía una base de poder en el oeste de Sicilia, era considerado el principal jefe de la Cosa Nostra de Sicilia.

La policía dijo en septiembre de 2022 que Messina Denaro todavía podía emitir órdenes relacionadas con la forma en que se dirigía la mafia en el área alrededor de la ciudad siciliana occidental de Trapani, su bastión regional, a pesar de su larga desaparición.

Messina Denaro, que proviene de la pequeña ciudad de Castelvetrano, cerca de Trapani, es acusado por los fiscales de ser única o conjuntamente responsable de muchos otros asesinatos en la década de 1990.

Denaro no se ha visto en público desde principios de los años 90

Es buscado por una serie de delitos, y un juez lo declaró culpable en su ausencia en 1993 por su participación en los ataques con bombas que mataron a 10 personas en Roma, Florencia y Milán.

En 1993 ayudó a organizar el secuestro de un niño de 12 años, Giuseppe Di Matteo, en un intento de disuadir a su padre de declarar contra la mafia, dicen los fiscales.

El niño fue mantenido en cautiverio durante dos años antes de ser estrangulado y su cuerpo disuelto en ácido.

Denaro también usó a una niña de cinco años para ejecutar mensajes secretos escritos a mano entre él y otros perros de la mafia.

Matteo Messina Denaro utilizó a la hija pequeña del informante de la mafia Attilio Fogazza para ejecutar los memorandos.

