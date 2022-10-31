Jair Bolsonaro hablará sobre las elecciones de Brasil 2022 el martes

El ministro de Comunicaciones brasileño, Fábio Faria, ha dicho que se espera que el presidente y candidato derrotado a la reelección, Jair Bolsonaro, se pronuncie sobre el resultado de las elecciones de Brasil 2022 que decidieron al próximo presidente el martes.

"Debería hacerlo mañana, ha ido a su casa a redactar el discurso y mañana debería hacer el pronunciamiento", dijo a Reuters, y añadió que no sabe cuál será el contenido del pronunciamiento respecto a las elecciones de Brasil 2022 de Bolsonaro, quien está "muy tranquilo y sereno".

Pero aún continúan las dudas sobre si Bolsonaro, nacionalista de extrema derecha, aceptará la victoria de su rival de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva, pues casi 24 horas después, el actual presidente no ha reconocido la victoria de su oponente.

Bolsonaro pasó el lunes en el palacio presidencial de la Alvorada sin aparecer en público. Antes de la votación, afirmó repetidas veces que el sistema electoral se prestaba al fraude, por lo que no queda claro si Bolsonaro reconocería la derrota, como Cajado dijo que algunos asesores lo estaban animando a hacer.

Protestas antiLula

Camioneros brasileños bloquearon carreteras en la región sur del país el lunes 31 de octubre por la mañana en protesta por los resultados de las elecciones de Brasil 2022. Algunos incluso pidieron un golpe militar.

Los manifestantes pro-Bolsonaro instalaron un bloqueo de neumáticos en una carretera en Vrzae Grande, estado de Mato Grosso, un importante productor de granos.

La mayoría de las asociaciones de camioneros del país respaldaron a Bolsonaro, quien perdió la segunda vuelta de las elecciones de Brasil 2022 del domingo ante el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Los camioneros, uno de los principales grupos de electores de Bolsonaro, son conocidos por provocar el caos económico en el principal exportador de alimentos, Brasil, cuando cortan las carreteras.

Bolsonaro es el primer titular brasileño en perder una elección presidencial, y Lula ha prometido anular su legado, incluidas las políticas a favor de las armas y la débil protección de la selva amazónica.