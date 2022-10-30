Lula da Silva gana su tercer mandato como presidente de Brasil

Luis Inácio Lula da Silva se impuso frente a su contrincante Jair Bolsonaro y se convirtió en el nuevo presidente de Brasil, para gobernar el país durante los próximos cuatro años.

Cerca de las 19:40 hora local, Lula da Silva alcanzó el 50.73% de los votos durante la segunda jornada de elecciones en Brasil.

La mayoría de los sondeos habían sugerido que Lula era el favorito para conseguir un tercer mandato, coronando un notable retorno político tras su encarcelamiento por condenas de soborno que fueron anuladas.

Aunque la diferencia con su contrincante era muy poca, las elecciones de Brasil 2022 no fueron una sorpresa, pues Lula da Silva siempre estuvo por arriba de Bolsonaro en siete puntos porcentuales, aunque un día antes de iniciar la elección la brecha se redujo; sin embargo, no fue suficiente para que Bolsonaro se quedara en la presidencia.

Luis Inácio Lula da Silva será nombrado oficialmente presidente de Brasil en enero de 2023.

¿Qué retos enfrentará Lula da Silva como el nuevo presidente de Brasil?

Lula da Silva deberá seguir trabajando en recuperar la economía del país que se vino abajo tras la pandemia de Covid-19 y el mal manejo de su antecesor. En primer lugar debe atender el desempleo y la pérdida de ingresos.

Si bien la economía de Brasil está empezando a mejorar ya que la inflación cayó desde máximos de dos dígitos, mientras que el desempleo está en su nivel más bajo desde 2015; el hambre todavía acecha a unos 33 millones de brasileños.

Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, Brasil enfrentó el mayor nivel de desempleo desde 2012 en el segundo trimestre de 2022.

La tasa de pobreza alcanzó el 23.7% en 2021, lo que representa casi 20 millones de brasileños, según un estudio de agosto de 2022.

El nuevo presidente tendrá que enfrentar un escenario económico preocupante y buscar la manera de calmar al mercado y a los inversionistas.

También deberá cumplir con sus promesas hechas en campaña, entre las que destacan la inversión pública y la mejora del salario mínimo para restaurar el poder adquisitivo de los brasileños frente a la elevada inflación.