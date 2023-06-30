Jair Bolsonaro es inhabilitado para ocupar cargos públicos por 8 años

Un Tribunal vetó electoralmente a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, durante ocho años, por su conducta durante las elecciones presidenciales del año pasado que perdió ante Lula da Silva y acusó de fraude electoral sin tener pruebas.

Los magistrados del Tribunal Electoral (TSE) votaron a favor de inhabilitarlo electoralmente hasta el 2030, por lo que no podrá ocupar ningún cargo público ni presentarse en las próximas elecciones generales.

Dos jueces más aún están por votar. Si bien aquellos que votaron anteriormente aún podrían cambiar de opinión, el destino de Bolsonaro parece estar sellado y será vetado electoralmente.

#Brasil | @jairbolsonaro es inhabilitado para ocupar cargos públicos en su país por los próximos ocho años.



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El juez Raúl Araujo votó el jueves para no condenar al expresidente brasileño. El martes (27 de junio), Benedito Goncalves, el juez principal en el caso, votó para condenarlo por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación.

¿Qué hizo Jair Bolsonaro y por qué lo inhabilitaron políticamente?

Bolsonaro fue condenado por abuso de poder y uso indebido de los medios, tras convocar a embajadores para ventilar afirmaciones infundadas sobre el sistema de votación electrónica de Brasil.

En Brasil culparon a Bolsonaro de crear un movimiento nacional para anular el resultado, que culminó con la invasión de edificios gubernamentales en Brasilia el 8 de enero por parte de miles de sus seguidores.

Jair Bolsonaro califica el veto electoral como "puñalada por la espalda"

Jair Bolsonaro negó haber actuado mal y dijo que planea apelar ante la Corte Suprema el fallo que pone en pausa su carrera política. Además, calificó la decisión del Tribunal como una "puñalada por la espalda".

Bolsonaro también enfrenta múltiples investigaciones criminales por corrupción que podrían ponerlo tras las rejas.

“Me apuñalaron en el vientre, y hoy me apuñalaron en la espalda con la inhabilitación por abuso de poder político”, declaró el expresidente de derecha.

Añadió que "No estoy muerto. Vamos a seguir trabajando. Pretendemos hacer muchos alcaldes con las elecciones del próximo año. No es el fin de la derecha en Brasil, antes de mí existía pero no tenía forma”.