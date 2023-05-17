Jair Bolsonaro rechazó acusaciones por fraude y manipulación de cartillas de vacunación COVID-19

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, rechazó las acusaciones de manipulación de su cartilla de vacunación COVID-19, mientras las autoridades locales investigan al exmandatario ultraderechista y a algunos de sus aliados.

En un testimonio de tres horas ante la policía federal de Brasil, Bolsonaro dijo que desconocía que se hubiera incluido información falsa en su tarjeta de vacunación.

“Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso.” Jair Bolsonaro / Expresidente de Brasil

Documentos del Tribunal Supremo han mostrado que la policía federal encontró pruebas de manipulación de los registros de vacunas de Bolsonaro en sus últimas semanas como presidente, a finales de diciembre, antes de que volara a Estados Unidos, donde la mayoría de los visitantes extranjeros deben vacunarse.

Según las transcripciones del testimonio del expresidente, Bolsonaro negó tener conocimiento u ordenar que se insertara información falsa en estos registros de vacunación.

A principios de este mes, la policía brasileña allanó la casa del exmandatario, arrestó a sus ayudantes de confianza y confiscó su teléfono celular, como parte de la investigación que busca responder cómo Bolsonaro, un estridente escéptico del coronavirus que juró nunca vacunarse contra el COVID-19, fue registrado como vacunado en los registros de salud que se hicieron públicos en febrero.

Depois de quase 3 horas, terminou o depoimento de Jair Bolsonaro na sede da PF sobre os dados falsos da vacina da Covid nesta terça (16), em Brasília. Ex-presidente respondeu todas as perguntas e disse que nunca determinou e que não soube da inclusão das informações falsas no… pic.twitter.com/Dpy0N3FHrz — GloboNews (@GloboNews) May 16, 2023

La investigación es una de las muchas que ponen a Bolsonaro bajo presión, incluidas las investigaciones sobre la supuesta supresión de votantes, sus ataques a la legitimidad de las elecciones brasileñas y la malversación de regalos extranjeros.

El Tribunal Supremo está supervisando el caso y divulgó documentos judiciales que incluían una orden de arresto contra Mauro Cid, uno de los asistentes personales de Bolsonaro cuando era presidente, que permaneció como su ayudante.

Según Bolsonaro, Cid podría haber cometido fraude sin su conocimiento.

¿Qué impulsó la investigación contra Bolsonaro?

La policía Federal de Brasil sospecha que los datos de vacunación del expresidente Bolsonaro, junto a varios familiares y asesores, hayan sido manipulados para poder ingresar a Estados Unidos. Esta acción se produjo cuando los certificados de vacunación contra el COVID-19 eran obligatorios por las autoridades del país norteamericano.

Al parecer, los datos habrían sido manipulados directamente desde el sistema del Ministerio de Salud mediante accesos ilegales. Éstos fueron, presuntamente, realizados en noviembre de 2021 y diciembre de 2022.

En el último de los accesos ilegales, creen las autoridades, habría sido cuando Bolsonaro aún era presidente porque viajó a Estados Unidos el día 30 de ese mes, dos días antes de la posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, fallecieron más de 700 mil personas y hubo más de 38 millones de contagios por COVID-19, según cifras oficiales.