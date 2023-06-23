Tribunal Superior Electoral de Brasil inició juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro

El futuro del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el cargo pende de un hilo cuando el Tribunal Superior Electoral del país inició un juicio que podría dejarlo en el desierto político durante casi una década.

Bolsonaro, quien perdió por poco las elecciones más tensas de Brasil en una generación, está acusado de abuso de poder cuando, siendo presidente durante el año pasado, convocó a diplomáticos extranjeros para ventilar públicamente ataques infundados contra el sistema de voto electrónico del país.

Solo se discutió con ellos (los embajadores) cómo funcionaba el sistema electoral. No mencioné la palabra ‘fraude’ allí con respecto a futuras elecciones. Hablé de la investigación de la Policía Federal en noviembre de 2018 que, hasta la fecha, no ha concluido. Solo eso. ¿Cuál es el problema de discutir este asunto?. Jair Bolsonaro / Expresidente de Brasil

La demanda fue interpuesta por el Partido Laborista Democrático contra Bolsonaro y Walter Braga Netto, su compañero de fórmula en las elecciones de 2022.

El demandante también incluyó en los cargos contra Bolsonaro un borrador de memorándum sobre cómo anular las elecciones, encontrado en casa de su antiguo ministro de Justicia.

Bolsonaro, que asistió el martes a un acto en la ciudad meridional de Porto Alegre, se ha quejado por recibir un trato injusto y ha dicho que el caso contra él era un golpe con motivación política.

Si el Tribunal Superior Electoral falla en contra de Bolsonaro, el expresidente de 68 años, podría verse incapacitado para presentarse a cargos públicos hasta 2030. Pero sus problemas podrían no acabar ahí, ya que también se enfrenta a múltiples investigaciones penales que podrían llevarlo a la cárcel.

La audiencia fue aplazada hasta el próximo martes.

Veja o trecho em que Walber Agra, advogado do PDT, partido que foi autor do processo contra Bolsonaro no TSE, questiona a postura de Jair Bolsonaro na reunião com embaixadores.



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¿Qué ha dicho el abogado de Bolsonaro?

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro enfrenta un clima "obviamente desfavorable" mientras busca mantener viva su carrera política, dijo su abogado, agregando que su cliente apelaría a la Corte Suprema si pierde el caso que recién empieza.

Sin embargo, puede que ese no sea el final de los problemas de Bolsonaro. También se enfrenta a múltiples investigaciones penales que podrían llevarlo a la cárcel.

Días antes, el abogado de Bolsonaro, Tarcisio Vieira, dijo que las circunstancias estaban en contra de su cliente debido a una prensa "obviamente desfavorable" y el resentimiento de las clases judicial y política.

Vieira, exmagistrado del TSE, dijo que las pruebas contra Bolsonaro son "débiles", ya que se basan en una reunión que tuvo lugar antes del inicio oficial de la campaña electoral.

También criticó la inclusión en el caso de un proyecto de decreto para anular el resultado de las elecciones, encontrado en la casa del ex ministro de Justicia de Bolsonaro, diciendo que confunde incidentes separados para crear una narrativa más condenatoria. Vieira dijo que la idea de un golpe "nunca pasó por la mente del presidente".