Corte Suprema investiga a Jair Bolsonaro por difundir noticias falsas

La Corte Suprema de Brasil incluyó este miércoles al presidente Jair Bolsonaro entre la lista de investigados en un proceso por presuntamente difundir noticias falsas que atentaron contra la democracia en las pasadas elecciones en aquel país.

La decisión de la Corte Suprema de investigar a Jair Bolsonaro fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, luego de una petición que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil realizó este lunes por una presunta campaña de noticias falsas contra las urnas electrónicas de votación que han sido utilizadas en las elecciones desde hace más de dos décadas.

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El pleno del Tribunal Electoral aprobó por unanimidad solicitar a la Corte Suprema que Jair Bolsonaro sea incluido en el proceso de investigación que ya realizan las autoridades sobre noticias falsas y diferentes ataques que sufrieron las instituciones democráticas en las redes sociales.

- Bom dia a todos. pic.twitter.com/5rRwzPePYF — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 4, 2021

Jair Bolsonaro es acusado de abuso de poder

La investigación en el TSE determinará si Jair Bolsonaro cometió los delitos de abuso de poder económico y político, uso indebido de medios de comunicación, corrupción, fraude, conductas vetadas a agentes públicos y propaganda extemporánea en sus ataques contra el sistema de voto electrónico.

Jair Bolsonaro intensificó comentarios contra urnas electrónicas de votación

Durante las últimas semanas, Jair Bolsonaro ha intensificado los comentarios contra las urnas electrónicas de votación porque considera que pueden originar "fraudes". Además, presiona para que el Congreso apruebe una reforma constitucional para retomar el voto en papel como complemento al actual sistema electrónico.

De acuerdo con agencias internacionales, Jair Bolsonaro, quien busca la reelección, lleva años cuestionando, sin pruebas, la confiabilidad de las urnas electrónicas para realizar las elecciones.

Jair Bolsonaro no pide que se vuelva a las papeletas de votación, sino que se imprima un recibo después de cada voto emitido en la urna electrónica para que puedan ser recontados físicamente.

Este tema provocó manifestaciones este fin de semana en varias ciudades de Brasil, entre ellas Sao Paulo, Rio de Janeiro y Brasilia, a favor del voto impreso.

|Crédito: Reuters