VIDEO: Pasajeros de avión insultan a Jair Bolsonaro en Brasil

Los pasajeros de un avión abuchearon y llamaron “loco genocida” al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de que se presentó de sorpresa en un vuelo comercial tras su gira por el estado de Espírito Santo del país que representa.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el pasado viernes 11 de junio, cuando Jair Bolsonaro abordó un avión. Tras los gritos y abucheos de los pasajeros, el presidente de Brasil se retiró el cubrebocas y respondió que las personas que le gritaron “deberían viajar en burro”.

En Brasil, la legislación por la pandemia de Covid-19 establece que el uso de cubrebocas es obligatorio en espacios públicos, aun así el presidente se retiró el mismo para responder los insultos en su contra.

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Además de llamarlo “genocida”, los pasajeros del avión también gritaron contra el presidente de Brasil algunas consignas como: “Fuera Bolsonaro” y realizaron señas obscenas con la mano. Estos hechos fueron grabados y las imágenes compartidas en las redes sociales.

Brazilian president Jair Bolsonaro was ran out of plane after every passenger began heckling him and calling him a genocider. #ForaBolsonaro



Read why Brazil hates him so much: https://t.co/7RAyqbBYg5 pic.twitter.com/cJJSxDcIfi — Anonymous (@YourAnonCentral) June 13, 2021

Jair Bolsonaro publica video en avión

Jair Bolsonaro publicó una serie de imágenes en su cuenta de Twitter sobre el momento que vivió al abordar el avión tras su gira en Espírito Santo, Brasil.

En el video se observa que un grupo de pasajeros y tripulantes del avión se acerca al presidente de Brasil para saludarlo y pedirle una fotografía, incluso hacen gritos de apoyo. Sin embargo, en las escenas no se observa el momento en el que lo llaman "genocida".

En dicha publicación, el mandatario también compartió imágenes de la gira que realizó al sureste de Brasil para inaugurar obras en el aeropuerto de la región.

Los gritos contra Jair Bolsonaro se deben al enojo de la población de Brasil por el manejo que el gobierno ha tenido sobre la pandemia de Covid-19, la cual, hasta la fecha, ha provocado más de 487 mil muertes, lo que coloca a este país como el segundo con mayor mortalidad.

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