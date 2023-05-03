La policía de Brasil allana casa del expresidente Jair Bolsonaro

La policía de Brasil allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro y arrestaron a dos asistentes personales como parte de una investigación sobre la falsificación de registros de vacunación contra el Covid-19.

Jair Bolsonaro es investigado por aparecer registrado como vacunado contra el coronavirus por los servicios de salud del país, cuando nunca recibió la dosis, lo que podría tratarse de documentación falsificada.

Cabe recordar que el exmandatario de Brasil era un escéptico del Covid-19 y juró públicamente que nunca recibiría las dosis de inmunización contra el virus que inició en el mundo en 2020.

Esta investigación es una más que pone bajo presión al expresidente de extrema derecha, ya que también se encuentra bajo la lupa de las autoridades por supuesta supresión de votantes, ataques a la legitimidad de las elecciones brasileñas y malversación de donaciones extranjeras.

La policía federal dijo en un comunicado que estaban cumpliendo 16 órdenes de allanamiento y seis órdenes de arresto preventivo en Brasilia y Río de Janeiro como parte de la operación, pero no reveló los nombres de los objetivos.

Video del allanamiento en casa de Bolsonaro

En redes sociales circularon videos del momento en que las autoridades ingresaron a la casa de Jair Bolsonaro. En las imágenes se mostró a policías y automóviles cerca de la casa del expresidente, mientras los medios se paraban cerca.

Las fuentes, que solicitaron el anonimato para hablar sobre una investigación en curso, dijeron que la operación arrestó a Mauro Cid y Max Guilherme, asistentes personales de Bolsonaro como presidente y que se quedaron como sus ayudantes cuando renunció en enero.

Policía brasileña allanó la casa de Bolsonaro, y sus asesores fueron arrestados por proporcionar datos falsos de vacunas a la base de datos COVID. Durante su gestión, acabó con el Comité de Coordinación Nacional para Enfrentar la pandemia en Brasilpic.twitter.com/gY2UhFfFqk — Vanessa Ortiz (@VanessaOrtizz) May 3, 2023

La policía dijo que estaba investigando "datos falsos" supuestamente agregados a una base de datos nacional de Covid-19 entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, cuando Bolsonaro era presidente.

“Como resultado, pudieron emitir certificados de vacunas y usarlos para eludir las restricciones impuestas por las autoridades públicas en Brasil y Estados Unidos”, dijo la policía.

La investigación apunta a razones "ideológicas" para eludir las reglas de vacunación, dijo la policía, "para mantener un discurso de ataque a la vacunación contra el Covid-19".

“Confiamos en que se aclaren todas las dudas jurídicas y se demuestre que Brasil no cometió actos ilegales”, escribió Valdemar Costa Neto, jefe del partido político de Bolsonaro , en las redes sociales.

Con información de Reuters