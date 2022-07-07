James Caan, actor de “El Padrino”, murió a los 82 años

El actor James Caan, recordado por su papeles como Sonny Corleone en “El Padrino” y Oscar en “Misery”, murió el miércoles a los 82 años de edad,

La familia del actor confirmó su muerte a través de un comunicado compartido en redes sociales, en el que pidió privacidad para enfrentar el duro momento por la muerte del actor nominado al Oscar.

“Con gran tristeza les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia agradece la efusión de amor y las más sinceras condolencias y le pide que continúe respetando su privacidad durante este momento difícil”, compartió la familia de James Caan.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



End of tweet — James Caan (@James_Caan) July 7, 2022

¿Quién es James Caan, actor de “El padrino”?

James Caan fue reconocido actor de cine, teatro y televisión. Nació el 26 de marzo en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos.

Saltó a la fama en 1971 con la película “Brian’s Song”, donde interpretó a Brian Piccolo, corredor de los Chicago Bears.

Y aunque con esta película ganó elogios por parte de la crítica del cine, el papel más importante y más reconocido de James Caan fue el de Sonny Corleone en “El Padrino” de 1972, el hijo mayor del mafioso Vito Corleone.

Caan fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación del temperamental Sonny Corleone en "El Padrino". Volvió a interpretar el papel en escenas retrospectivas en "El Padrino: Parte II" en 1974.

Otro importante personaje fue el de Paul Sheldon en la cinta “Misery”, la adaptación de la obra homónima de Stephen King de 1990.

La carrera de James Caan abarcó seis décadas e incluyó una amplia gama de papeles, desde el thriller psicológico en "Misery" hasta la comedia "Elf", pasando por el drama en "El Padrino".