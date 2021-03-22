Al Pacino: Conoce las mejores películas que ha hecho a lo largo de su carrera el gran actor de cine.

Las películas de Al Pacino se han mantenido dentro de las más importantes y famosas a lo largo de los años, debido a la historia que cuenta cada entrega.

Ahora, te presentamos la lista con las mejores películas que tiene Al Pacino en su reparto previo a su cumpleaños número 80.

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Donnie Brasco de Mike Newell en 1997

Comenzamos con esta gran entrega en el puesto 10. Esta película es la única junto a Johnny Depp, con quien creó un gran equipo. La cinta policiaca adapta la historia real del agente del FBI Joseph D. Pistone, interpretado por Depp.

Al Pacino da vida al miembro de un clan mafioso que ayuda a Pistone a infiltrarse en una poderosa familia de la mafia italiana de Nueva York.

Scarface de Brian De Palma en 1983

Uno de los papeles más populares que realizó, ya que interpretó a Tony Montana de Scarface. El actor fue nominado al Globo de Oro por su ferviente encarnación de un delincuente cubano que acaba construyendo su propio imperio del crimen para acabar ardiendo en sus propias llamas.

Esencia de mujer de Martin Brest en 1992

En el remake de una película de Dino Risi de 1974, el actor encarna a un exmilitar ciego con mala leche y gran habilidad para el tango.

Serpico de Sidney Lumet en 1973

El primero de los dos films que en los 70 unieron los talentos de Al Pacino y Sidney Lumet. El actor encarna a un policía honrado rodeado de la corrupción más pestilente, que se enfrenta a sus compañeros y acaba metido en problemas. Con esta entrega, el actor tiene la segunda nominación al Oscar por Mejor Actor.

Heat de Michael Mann en 1995

Esta entrega es una de las dos donde Al Pacino ha rodado con Michael Mann, y es el primer film en el que coincidió con Robert de Niro. El actor da vida a un teniente de la policía que debe dar caza a una banda de ladrones liderada por De Niro.

Éxito a cualquier precio de James Foley en 1992

Al Pacino forma parte de un lujoso reparto coral, que incluye nombres como los de Jack Lemmon, Alec Baldwin, Kevin Spacey o Ed Harris, en la adaptación de la obra teatral Glengarry Glen Ross de David Mamet.

El dilema de Michael Mann en 1999

Recibió 7 nominaciones, pero no se llevó ningún premio. Al Pacino interpreta al periodista de un programa de la CBS que destapa el caso de una tabacalera que decide añadir a sus cigarrillos una sustancia altamente tóxica que incrementa la adicción del consumidor.

Tarde de perros de Sidney Lumet en 1975

Al Pacino protagoniza un desastroso atraco a un banco en esta película policiaca de Sidney Lumet. El film está basado en un atraco real ocurrido en Brooklyn en 1972. El actor recibió su cuarta nominación consecutiva al Oscar.

El Padrino II de Francis Ford Coppola en 1974

Michael Corleone ha sido sin duda el papel de la carrera de Al Pacino. En la segunda entrega, tuvo que compartir pantalla con el gran Robert De Niro, quien sí ganó el Oscar por su papel en la película.

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El Padrino de Francis Ford Coppola en 1972

Michael Corleone en la adaptación de la novela homónima de Mario Puzo, recibió su primera nominación al Oscar, al Mejor Actor Secundario, junto a sus compañeros Robert Duvall y James Caan, aunque la estatuilla se la acabó llevando Joel Grey por Cabaret.

