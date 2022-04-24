Japón: confirma muerte de 10 pasajeros del barco desaparecido Kazu I

El domingo se confirmó la muerte de diez personas cuyos cuerpos fueron hallados por los socorristas tras la desaparición de un barco turístico en aguas gélidas frente a Hokkaido, la isla más septentrional de Japón, informó la guardia costera.

Las autoridades siguieron buscando con lanchas patrulleras, aviones y helicópteros a las 16 personas restantes que estaban a bordo del barco desaparecido "Kazu I", que alertó de problemas el sábado frente a la península de Shiretoko, en la isla de Hokkaido.

Nueve de los 10 cadáveres encontrados estaban en el agua o en las rocas cercanas, dijo la guardia costera. Había 24 pasajeros a bordo del barco, entre ellos dos niños y dos miembros de la tripulación. Los niños no han aparecido aún.

En la zona puede verse hielo a la deriva hasta marzo y la temperatura del agua es de unos 2 a 3 grados centígrados en esta época del año, dijo a Reuters un funcionario japonés de una cooperativa pesquera local.

10 of 26 people from sunken Japan tour boat confirmed dead https://t.co/y8OcLg6NuJ pic.twitter.com/va36WMZwyl — ABC7 News (@abc7newsbayarea) April 24, 2022

"Sólo unos minutos en ese tipo de agua empezarían a nublar tu conciencia", afirmó.

Esta zona de Japón es famosa por su fauna y sus espectaculares montañas, y los barcos llevan a los turistas a lo largo de la costa para avistar osos pardos.

Las imágenes de los guardacostas mostraron dispositivos de flotación de color naranja con la inscripción "Kazu I" a la deriva en una zona rocosa cercana a la península. Por otra parte, se vio a los familiares entrar en las instalaciones donde se depositaron los cuerpos de las víctimas. Dos de ellos entraron en el edificio abrazados con fuerza.

Los guardacostas dijeron que no estaba claro qué había pasado con el barco. No había nadie disponible para hacer comentarios en la empresa que operaba el "Kazu I".

Se habían observado olas altas y fuertes vientos alrededor del mediodía del sábado, dijo Kyodo.