Japón declara tercera emergencia para frenar nueva ola de Covid-19

A tres meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Japón declaró estado de emergencia en Tokio, Osaka y otras dos prefecturas más para intentar frenar una nueva ola de contagios de Covid-19.

La nueva alerta, que afecta al área capitalina, Osaka, Kioto y Hyogo, entrará en vigor el domingo 25 de abril y estará vigente hasta el 11 de mayo, anunció el primer ministro Yoshihide Suga, quien destacó la importancia de reducir el movimiento de gente de cara al periodo vacacional que comenzará la próxima semana.

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Las medidas incluyen el cierre de los restaurantes, bares y salas de karaoke que sirvan alcohol, además los grandes eventos deportivos se celebrarán sin espectadores, informó el ministro de Economía, Yasutoshi Nishimura.

También se solicitó a la población que se abstenga de beber en las calles o los parques, una práctica que se extendió en el país desde la entrada en vigor de restricciones por la pandemia.

"Tenemos que limitar absolutamente el movimiento de personas, y tenemos que hacerlo de manera decisiva. Necesitamos medidas poderosas, breves y enfocadas", afirmó, pidiendo a la gente que recuerde los confinamientos de la pasada primavera boreal y se quede en casa.

Los grandes almacenes, cines y otras instalaciones comerciales de más de mil metros cuadrados deberán cerrar, mientras que a las empresas se les pedirá que hagan concesiones para que las personas trabajen desde casa. Las escuelas permanecerán abiertas.

Apagan los letreros de neón en Tokio

"Pediremos que se apaguen las luces y los letreros de neón", dijo la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, en una conferencia de prensa. "Estará oscuro por la noche", dijo, agregando que espera que la iniciativa disuada a la gente de salir por la noche. Asimismo, pidió a los no residentes que se abstengan de ingresar a Tokio si es posible.

Intentan frenar las nuevas variables de Covid-19

Suga destacó la importancia de adoptar "medidas efectivas para atajar el aumento de casos en un corto periodo de tiempo", ante la presión que soportan los centros médicos y para abordar la propagación de cepas más contagiosas del coronavirus.

El Ministerio de Salud estima que dichas variantes, especialmente la británica, representan alrededor del 80 por ciento de todos los casos de Hyogo y Osaka, y una proporción creciente en Tokio, que Suga se aventuró a situar en torno el 30 por ciento.

Sobre los Juegos Olímpicos, Suga aseguró que los organizadores siguen firmes en su cometido de celebrarlos "de forma segura".

