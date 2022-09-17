Japón emite alerta especial ante llegada del tifón “Nanmadol”

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta especial de tifón para la prefectura de Kagoshima, en Kyushu, la zona más meridional de las islas principales de Japón, mientras la región se prepara para el paso de un potente y potencialmente destructivo súper tifón.

Residentes de algunas zonas de Kyushu, Japón, ya han sido evacuadas debido a la llegada del tifón “Nanmadol”, el cual podría provocar medio metro de lluvias cuando toque tierra el día de mañana.

Tifón “Nanmadol” podría ser una de las tormentas tropicales más destructivas

De acuerdo al Centro Conjunto de Alerta de Tifones de la Armada de Estados Unidos, el tifón “Nanmadol”, es clasificado como un súper tifón, además de aseguran que tiene el potencial de ser la tormenta tropical más destructiva que haya azotado Japón en décadas.

“Nanmadol” es el tifón número 14 de la temporada, se encontraba cerca de la isla de Minami-Daito, al sur de Japón, y se dirigía al noroeste a 20 kilómetros por hora (kph) con vientos al centro de la tormenta de 198 kilómetros por hora y rachas de hasta 270 kilómetros por hora.

"Tormentas y lluvias sin precedentes, podrían golpear la zona”, explicó Ryuta Kurora , responsable de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) durante una conferencia de prensa.

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Llegada del tifón podría provocar tormentas y fuertes lluvias

De acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el sur de Kyushu, podría recibir 500 metros de lluvias este domingo, por su parte, la región central de Tokai, podría recibir 30 metros de lluvias.

Además, se prevé que la tormenta se desplace hacia el este y pase por encima de Tokio, Japón, hasta el día martes, un día antes de adentrarse al mar.

Algunos medios de comunicación de Japón, emitieron algunas imágenes mostrando los fuertes vientos y algunas lluvias que ya azotaban la cadena de islas del sur de Japón, Okinawa, a medida que se acercaba el tifón “Nanmadol”.

Con información de Reuters.

