China emite alerta por tifón Muifa que tocó la costa este

El Centro Meteorológico Nacional de China (NMC, por sus siglas en inglés) emitió una alerta amarilla debido a las tormentas originadas por el tifón Muifa que tocó tierra en la costa este del país asiático desde el miércoles y sigue extendiéndose.

Los expertos esperan que el clima extremo provocado por el tifón Muifa dure hasta el sábado en China.

El tifón Muifa es el más fuerte que azotó a China este año, tocó tierra por primera vez el miércoles en la ciudad de Zhoushan, provincia de Zhejiang, y la velocidad del viento en su centro alcanzó más de 40 metros por segundo.

También tocó tierra por segunda vez en el distrito Fengxian de Shanghai el jueves y fue el tifón más poderoso registrado en la ciudad desde 1950, con una velocidad máxima del viento cerca del centro de más de 32,7 metros por segundo.

Se prevé que el tifón Muifa se mueva hacia el noroeste a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora, y se espera que toque tierra en China por tercera vez. Sin embargo, Huang dijo que las áreas del interior no deberían verse afectadas negativamente a medida que Muifa asciende por la costa.

El Tifón #Muifa azotó con lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento la Isla Ishigaki en Japón. #typhoon #Muifa pic.twitter.com/HtGQpMAsaI — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) September 12, 2022

China sufre afectaciones por el tifón Muifa

Al menos 426 mil personas fueron evacuadas en Shanghái y 1.2 millones fueron trasladadas a refugios temporales en la provincia vecina de Zhejiang, informó CCTV.

El Observatorio Meteorológico Central de China emitió la primera alerta roja de tifón del año el miércoles por la mañana, ya que Muifa podía convertirse en el tifón más fuerte que aterrice en China este año.

A pesar de causar cancelaciones de vuelos en varios aeropuertos y detener las actividades portuarias, se informaron pocos daños materiales.

El tifón Muifa fue degradado a una fuerte tormenta tropical por los meteorólogos chinos, pero continuará trayendo fuertes lluvias e inundaciones repentinas en varias provincias a medida que avanza hacia el norte a través de las pobladas provincias costeras.