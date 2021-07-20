Ingenieros de Japón rompen récord en velocidad de internet

En Japón, un grupo de ingenieros lograron batir este fin de semana el récord de velocidad de conexión de internet.

El récord de 2020 era de 178 Terabits por segundo, que alcanzó un grupo de ingenieros de Reino Unido y de Japón; en esta ocasión, lograron conseguir doblar esa cifra de internet.

La velocidad que lograron los ingenieros de Japón permitiría descargar más hasta 57 mil películas en un segundo. Incluso, la velocidad del internet supera al de la NASA, que es de 400 Gb por segundo.

Japan sets new record for highest internet speed with a 319Tbps data transfer. That is almost 7 million times faster than the average internet speed in the United States.



I wonder how governments will use that kind of data transfer speed? pic.twitter.com/TcWsNfYzXK — THOR the Deplorable 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@ThorDeplorable) July 19, 2021

¿Cómo lograron en Japón aumentar la velocidad de Internet?

Los ingenieros del Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Japón usaron un cable que permitió distribuir la señal en diferentes bandas de forma simultánea para reducir las interferencias en la velocidad del internet.

Los ingenieros de Japón realizaron el experimento con este cable de fibra óptica de más de tres kilómetros de largo, el cual tenía cuatro núcleos en lugar de solo uno, que permitió reducir las interferencias. De forma paralela, la fibra óptica tiene el mismo diámetro que la que tiene un solo núcleo, usada en la transmisión del internet convencional.

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A través de esta infraestructura, los ingenieros de Japón lograron una transmisión de datos a través del "multiplexado por división de longitud de onda", una tecnología que toma los datos transmitidos por un láser y los divide en 552 canales.

Después, se envía por los cuatro núcleos de fibra óptica a lo largo del tramo de cable de fibra óptica de tres mil kilómetros, con un amplificador en la capacidad cada 70 kilómetros. Estos amplificadores aumentan la fuerza de la señal para mantener al mínimo la pérdida de transmisión a larga distancia.

The technology can be implemented even on the existing fibre optics, thus increasing the speed of everyday internet at our homes.#PhaseBCommunity #PhaseBTweets #Japan #internet pic.twitter.com/0XpvMogGeu — Phase-B (@phaseb_in) July 19, 2021

Los ingenieros de Japón indicaron que este tipo de internet de gran velocidad no estará disponible para el hogar promedio.

Aunque indicaron que se usa en redes de back-end de proveedores de internet de banda ancha, que son los encargados de que la web funcione de forma correcta, los cuales a su vez se dividen entre cientos de usuarios.

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