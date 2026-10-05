VIDEO | Colapsan gradas durante jaripeo en Xochimilco; reportan varios heridos

Las gradas instaladas para un jaripeo en San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, colapsaron durante el evento, dejando a varias personas lesionadas.

Artesanos y productores de Santiago Tepalcatlalpan reportaron que al menos 12 personas habrían resultado gravemente lesionadas tras la caída de la estructura.

Reportan a un bebé inconsciente tras el colapso

Entre los reportes que circulan tras el accidente se menciona también a un bebé que se encontraría inconsciente, por lo que habitantes solicitan apoyo de emergencia con prioridad.

La situación generó llamados para que los servicios de emergencia acudieran al lugar y atendieran a las personas afectadas.

Colapsan gradas en jaripeo en San Francisco #Tlalnepantla en #Xochimilco; reportan varios heridos. Todos los detalles: https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/mN6Rkw8F4R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

¿Qué pasó con el jaripeo en San Francisco Tlalnepantla?

Reportan que el jaripeo programado en San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, fue suspendido luego de que las gradas instaladas para el evento se cayeran.

La suspensión ocurrió ante la situación registrada en el lugar. De manera preliminar, también se reportan personas heridas, aunque hasta ahora no hay una cifra confirmada sobre el número de lesionados.

San Francisco Tlalnepantla ya había enfrentado otra emergencia este año

No es la primera vez que San Francisco Tlalnepantla aparece en medio de una emergencia durante este año. En mayo pasado, una fuga en una derivación del acueducto que lleva agua del Sistema Cutzamala provocó afectaciones en viviendas de la zona.

El problema ocurrió luego de un aumento en la presión del agua, que provocó la expulsión de una cubierta en el acueducto. Las autoridades realizaron maniobras para reducir el caudal y poder atender la fuga.

Una fuga que dejó viviendas afectadas

De acuerdo con lo informado entonces por la Secretaría de Gestión Integral del Agua, 25 viviendas resultaron afectadas por la fuga. El Gobierno de la Ciudad de México señaló que apoyaría a las familias mediante los seguros con los que cuenta.

Las labores también implicaron el cierre de válvulas y una reducción en la presión del suministro, mientras personal de distintas dependencias trabajaba en la zona.