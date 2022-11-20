Murió Jason David Frank, histórico Power Ranger verde

Durante las primeras horas de este domingo 20 de noviembre se reportó la muerte de Jason David Frank, actor estadounidense ampliamente reconocido por protagonizar múltples temporadas de la serie norteamericana Power Rangers, identificado principalmente con el color verde, pero portador de múltiples uniformes a lo largo de su trayectoria.

De acuerdo con la información otorgada por su representante Justine Hurt a TMZ, la estrella de televisión juvenil fue encontrada muerta por suicidio en su casa de Texas, a los 49 años, quien confirmó la partida de uno de los Power Rangers originales, pues estuvo en el casting principal de la primera serie "Mighty Morphin Power Rangers".

Esta serie se estrenó a mediados de 1993 y desde entonces comenzó una exitosa saga que se mantiene vigente hasta la actualidad; sin embargo, los personajes principales de las primeras temporadas se ganaron el corazón de la gente y Jason David Frank fue uno de los actores más reconocidos, presentado originalmente como el Ranger Verde.

Murió Jason David Frank, histórico personaje de los Power Rangers|Youtube/Power Rangers Official

Interpretó el papel de Tommy desde la primera temporada y estuvo vigente como el Power Ranger de color verde durante tres temporadas y 123 episodios.

Sin embargo, Jason David volvió más adelante en otras versiones de la saga, como en las ediciones "Wild Force", "Turbo", "Zeo" y "Dino Thunder", donde tenía participaciones estelares que apelaban a la nostalgia.

Jason David Frank fue Tommy, el primer Power Ranger Verde

Sus cambios a Ranger rojo, negro y de regreso al verde provocaron que el personaje de Tommy se convirtiera en uno de los más icónicos, por lo que la noticia de su muerte conmocionó a los principales fanáticos de los Power Rangers.

He's Green with Evil! Check out this #TBT clip of when Rita turned Tommy into the evil Green Ranger! #MMPRhttps://t.co/kxJTUQqcIm — POWER⚡️RANGERS (@PowerRangers) November 5, 2015

Más allá de sus habilidades como actor en la serie de acción, fuera de la pantalla chica trasladó parte de su papel a las Artes Marciales Mixtas (MMA), pues se convirtió en profesional del deporte y mezcló su aprendizaje en Taekwondo, Muay Thai, Judo y Jiu-Jitsu al octágono.

"Jason fue uno de los más bromistas del programa. Tenía un sentido del humor salvaje. Teníamos nuestros altibajos, pero me mantuve ahí como un apoyo por si lo neceistaba. Mis oraciones van a su familia", señaló a TMZ el Power Ranger Negro en la primera serie, Walter Jones.