Así fue el poderoso discurso de Tenoch Huerta tras recibir premio

El actor Tenoch Huerta se encuentra disfrutando del estreno de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel en donde interpreta a Namor en Black Panther Wakanda Forever. En el Festival Internacional de Cine que se llevó a cabo en la ciudad de Los Cabos, el actor recibió el premio “Sin Fronteras” durante la gala de clausura.

Fue el pasado sábado 12 de noviembre cuando se llevó a cabo la presentación de la película en la Ciudad de México, a la cual asistió Tenoch Huerta.

Durante el discurso tras aceptar el premio en ciudad de Los Cabos, el actor afirmó que hay muchos luchando para que los privilegios de unos cuantos se conviertan en los derechos de todos.

Tenoch Huerta reiteró la importancia de terminar con el racismo

Tenoch Huerta habló acerca del racismo y mencionó que espera que el día de mañana millones de niñas y niños se miren al espejo y se den cuenta que nunca hubo nada malo en sus rostros, ni en sus pieles. Resaltó que tan solo 3% de los protagonistas del cine nacional son morenos, cuando el 80% de la población lo es.

Es momento de empezar primero a señalar que hay un monstruo, después a desarticularlo, desmontarlo y asumirlo y empezar a cambiar porque en este sistema racista, clasista y machista en el que nos hemos criado, todos perpetuamos y recibimos violencias. Tenoch Huerta

Poderoso discurso de Tenoch Huerta|FIA

El actor afirmó que las personas hace 500 años ya se encontraban divididos; sin embargo, ahora las personas ya hablan y ya tienen los micrófonos. Por eso es necesario el trabajo de todas y todos para así dejar de ser la minoría en las narrativas que se muestran en las películas.

Por último, Tenoch Huerta pidió a todos no dejar pasar la oportunidad de cambiar esto y recordó cuando él, "un chamaquito" de Ecatepec que nunca se vio en la tele, hoy vuela en Marvel y trabaja en Hollywood.

Por otro lado, durante su participación en la presentación de la película de Marvel, Tenoch Huerta reconoció sentirse emocionado de trabajar en una de las películas de superhéroes más exitosas de la actualidad; además de hacerlo bajo la dirección de Ryan Coogler.